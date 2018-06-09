اجرای پروژه مدیریت چِرا در سطح ۷۰هزار هکتار از مراتع دشت لار

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شکری ظهر شنبه با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: مراتع حوزه لار دارای ظرفیت چرای معادل ۹۴ هزار واحد دامی است که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه ورود دام به این مراتع از پانزدهم خرداد آغاز شده و همزمان پروژه مدیریت چرا و کنترل دام نیز به عنوان یکی از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع در عرصه های مرتعی لار به مرحله اجرا در آمده است.

وی اجرای پروژه مدیریت چرا و کنترل دام را بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: با توجه به اهمیت حفظ پوشش گیاهی و نقش ارزنده آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی، ضرورت حفظ منابع پایه آب و خاک و همچنین در راستای فراهم کردن بستر مناسب جهت تجدید حیات گیاهان مرتعی، این پروژه در مراتع مذکور اجرائی شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در این فصل چرا عشایر دام های خود را از مراتع قشلاقی استان تهران و همچنین از استان های سمنان و البرز به این مراتع می آورند که لازم است دامداران و بهره برداران مسیر عزیمت را از ایل راه ها انتخاب و از آوردن دام غیر مجاز به منطقه خودداری کنند.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات با بیان این که یکی از دغدغه های اصلی مجموعه منابع طبیعی جلوگیری از ورود دام غیر مجاز به این مراتع است خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه سدلار یکی از منابع تأمین کننده آب شرب تهران است، اجرای پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در این مراتع از اهمیت زیادی برخوردار بوده که بر همین اساس اکیپ های کنترل دام متشکل از کارشناسان، مأمورین یگان حفاظت منابع طبیعی و عوامل نیروی انتظامی فعالیت های کنترل و نظارت را در این مراتع آغاز کرده اند که با استقرار در گلوگاه های ورودی و عملیات گشت و مراقبت ضمن جلوگیری از ورود دام غیر مجاز با افراد متخلف نیز برخورد قانونی خواهند کرد.

شکری مراتع لار را از لحاظ تنوع گونه های گیاهی و جانوری منحصر به فرد دانست و یادآور شد: مراتع حوزه لار از لحاظ زیست محیطی بسیار ارزشمند بوده که حفظ آن از اهمیت زیادی برخورددار است که برای تحقق بخشیدن به این امر مهم حمایت همه جانبه مسئولان و دست اندرکاران را می طلبد تا با تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه های احیائی و حفاظتی با سرعت بیشتری در سطح این مراتع اجرا شود.

وی گفت: شهرستان شمیرانات دارای ۱۴۰ هزار هکتار اراضی ملی است، که حدود ۱۳۰ هزار هکتار آن را مراتع ییلاقی و میان بند تشکیل داده است.

صدور ۱۱۰ مجوز برای ۲۲ هزار کلنی زنبور عسل

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات گفت: برای استقرار ۲۲ هزار کلنی زنبور عسل در مراتع لار ۱۱۰ مجوز صادر شده که از این تعداد ۶۱ مجوز برای زنبورداران استان مازندران و مابقی برای زنبورداران استان تهران صادر شده است.

وی افزود: این ساماندهی با هدف پرورش زنبور و تولید عسل و به منظور بهره برداری بهینه و اصولی از ظرفیت های عرصه های مرتعی لار انجام شده که این اقدام نقش بسزائی در اقتصاد و معیشت بهره برداران ایفا می کند.