اختصاص تسهیلات شهرداری کرمان به «شهروند خوب»

علی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح «شهروند خوب» در سطح این منطقه خبر داد و گفت: به شهروندانی که در راستای طرح «شهروند خوب» تلاش کنند، تسهیلاتی از سوی شهرداری اختصاص می‌یابد.

سعیدی با بیان اینکه به دستور سیدمهران عالم‌زاده، شهردار کرمان مقرر شده در هر منطقه‌ شهری یک طرح جدید اجرا شود، شهرداری منطقه دو پیشنهاد اجرای طرح «شهروند خوب» را ارایه داد که مورد تایید شهردار کرمان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در طرح «شهروند خوب» دو مشخصه مدنظر است، افزود: پرداخت مستمر عوارض شهرداری و اقدامات شهروندان در راستای زیباسازی و حفظ سیمای منظر شهری از جمله این موارد است.

سرپرست شهرداری منطقه دو کرمان تصریح کرد: به شهروندانی که در راستای طرح «شهروند خوب» تلاش کنند، پس از بررسی و تایید کارشناسان، به پاس قدردانی، تسهیلاتی اختصاص خواهد یافت.

سعیدی هدف از این اقدام را مشارکت بیشتر شهروندان در زیباسازی منظر شهری عنوان کرد.