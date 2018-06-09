به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی ظهر شنبه در کمیته برنامه ریزی و بودجه شهرستان که در سالن کنفرانس فرمانداری بروجرد برگزار شد، گفت: امسال سهم بروجرد از بودجه ۵۶۷ میلیارد ریال است.

وی افزود: این میزان بودجه در غالب ۲۲ فصل، ۵۲ برنامه و بین ۱۵۵ پروژه تقسیم بندی و تعیین شده است.

فرماندار ویژه بروجرد تصریح کرد: با توجه به طولانی شدن تکمیل برخی پروژه ها دستگاه های اجرایی شهرستان باید به تجمیع پروژه های مربوطه پرداخته تا با تخصیص اعتبارات تعیین شده، پروژه های نیمه تمام هر چه زودتر تکمیل شود.

آریایی اظهار داشت: اعتبارات امسال از محل تملک دارایی و سرمایه، نفت و گاز، ردیف توازن و ردیف ارتقای شاخص ها تامین شده است.

وی یادآور شد: این اعتبارات در حوزه جهاد کشاورزی، نوسازی مدارس، آموزش و پرورش، شیلات، شهرداری، کتابخانه های عمومی، میراث فرهنگی، اداره اوقاف و امور خیریه، طرح های هادی روستایی، ساماندهی عشایر و ... تخصیص یافته است.