مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز و فردا به سبب رشد ابرهای همرفتی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در برخی مناطق کشور رگبارو رعد وبرق، بالا آمدن موقتی سطح آب مسیلها و رودخانه ها و احتمال تگرگ پیش بینی می شود.

احد وظیفه افزود: امروز شنبه و فردا یکشنبه شاهد این وضعیت در ارتفاعات البرز در شرق تهران، شمال سمنان، شرق مازندران، گلستان و خراسان شمالی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: به شهروندان عزیز توصیه می شود با توجه به پیش بینی شرایط جوی فوق، از رفتن به مناطق کوهستانی و همچنین توقف و تردد در کنار رودخانه ها و مسیلها در مناطق ذکر شده خودداری کنند.