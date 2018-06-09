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۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۱

سازمان هواشناسی هشدار داد؛

مردم در مناطق کوهستانی و نزدیک رودخانه‌ها تردد نکنند

مردم در مناطق کوهستانی و نزدیک رودخانه‌ها تردد نکنند

سازمان هواشناسی اعلام کرده امروز و فردا دربرخی مناطق کشور رگبار و رعدوبرق و بالا آمدن سطح آب مسیلها پیش‌بینی شده و مردم باید از تردد غیرضروری در مناطق کوهستانی و نزدیک رودخانه‌ها پرهیز کنند.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز و فردا به سبب رشد ابرهای همرفتی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در برخی مناطق کشور رگبارو رعد وبرق، بالا آمدن موقتی سطح آب مسیلها و رودخانه ها و احتمال تگرگ پیش بینی می شود.

احد وظیفه افزود: امروز شنبه و فردا یکشنبه شاهد این  وضعیت در ارتفاعات البرز در شرق تهران، شمال سمنان، شرق مازندران،  گلستان و خراسان شمالی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: به شهروندان عزیز توصیه می شود با توجه به پیش بینی شرایط جوی فوق، از رفتن به مناطق کوهستانی و همچنین توقف و تردد در کنار رودخانه ها و مسیلها در مناطق ذکر شده خودداری  کنند.    

کد مطلب 4316116

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