داغ شدن بازار نقل و انتقال بازیکنان در باشگاه پدیده

به گزارش خبرنگار مهر ، مهاجم فصل گذشته پدیده مشهد برای فصل آینده نیز در این تیم ماندنی شد.
محمدرضا خلعتبری گفت: هر چند فصل سختی را پشت سر گذاشتیم ولی من بعد از پایان لیگ به این موضوع اشاره کردم که اولویتم ماندن در پدیده است. از بازی کردن در این تیم و زندگی در شهر مشهد احساس خوبی داشتم و دوست داشتم دوباره برای این تیم بازی کنم. تصمیم نهایی خود را گرفتم و قرار است در پدیده بمانم.
وی عنوان کرد: در مورد فصل آینده با یحیی گلمحمدی صحبت کردم و در نهایت با او به توافق رسیدم. امیدوارم در فصل جدید روزهای خوبی را با پدیده تجربه کنیم و بتوانیم اتفاقات فصل گذشته را فراموش کرده و فصل خوبی را در کنار هم پشت سربگذاریم.
همچنین هافبک فصل گذشته باشگاه پدیده مشهد قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد و در این تیم ماندگار شد.
اکبر صادقی با حضور در دفتر باشگاه پدیده پس از مذاکره با مدیران این باشگاه قرارداد خود را برای یک فصل دیگر بااین باشگاه تمدید کرد.
