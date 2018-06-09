به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی پیش از ظهر شنبه در نشست مسئولان دبیرخانه کمسیون ماده ۱۰۰ و اجرای احکام شهرداری اردبیل افزود: توسعه شهری به صورت غیرمتوازن موجب شکل گیری پدیده حاشیه نشینی می شود که علاوه بر تغییر سیمای شهر عامل بروز مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... است.

وی با بیان اینکه در این خصوص و به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز واحد مدیریت پیشگیری از تخلفات شهری در دستگاه قضایی استان فعال شده است، ادامه داد: این واحد از سال ۹۱ با مشارکت ۱۶ دستگاه اجرایی و برای حمایت از اقدامات قانونی شهرداری اردبیل ایجاد شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد که این واحد از زمان تاسیس تاکنون اقدامات و عملکرد بسیاری خوبی در حوزه پیشگیری از تخلفات شهری داشته است و حتی مورد استقبال سایر استان های کشور قرار گرفته و در برخی از کلانشهرها نیز این واحد ایجاد شده است.

وی با تشریح مشکلات این حوزه، به ضرورت تفکیک ساخت و سازهای غیرمجاز عمودی و افقی تأکید کرد و یادآور شد: باید هرگونه ساخت ساز از حیث داشتن پروانه ساخت و عدم پروانه ساخت مشخص شود تا راهکار مقابله با آن سریع تر و راحت تر انجام گیرد.

خدادادی در عین حال با انتقاد از عدم اجرای احکام پرونده های ماده ۱۰۰ شهرداری اردبیل تصریح کرد: اجرای احکام قطعی ماده ۱۰۰ ضروری است و اقدامات در اجرای احکام باید از یک رویه واحد و یکسان براساس فرایند قانونی دقیق انجام گیرد تا از بروز هرگونه شائبه تبعیض و فساد جلوگیری شود.

وی با اشاره به جامعیت مفاد قانونی در این خصوص متذکر شد: در صورتی که متخلف نسبت به اخطارهای اجرائیات شهرداری بی توجهی و یا در اجرای حکم مانع تراشی کند، اجرای احکام می تواند با ارائه گزارشی از روند اقدامات به دادستانی دستور ویژه برای اجرای حکم با حضور نیروی انتظامی دریافت نماید.