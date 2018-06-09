سیل در شهرک صنعتی آراسنج ۱۵ میلیارد ریال خسارت زد

حمیدرضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارات ناشی از وقوع سیل در روزهای اخیر در استان اظهار داشت: در اثر بارش های شدید روزهای گذشته متاسفانه برخی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها نیز آسیب دیدند که بلافاصله برای خدمت رسانی اقدام شده است.

وی اضافه کرد: شهرک صنعتی آراسنج در محدوده شهرستان بویین زهرا قرار دارد که در اثر سیل اخیر به ۱۶ واحد تولیدی خسارت وارد شده است و تاسیسات زیربنایی هم اسیب دید.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین یادآورشد: بلافاصله پس از وقوع سیل با کمک نیروهای فنی و آتش نشانی مستقر در شهرک اقدام لازم برای پاکسازی محل و آماده سازی معابر انجام شد و در حال حاضر تردد در شهرک مشکلی ندارد.

خانپور بیان کرد: مطالعات ایجاد سیل بند در شهرک صنعتی آراسنج برای جلوگیری از ورود آبهای سطحی آغاز شده تا در آینده از این حوادث آسیب نبینیم.

وی گفت: در شهرک صنعتی آراسنجن تاکنون ۱۴ قرارداد منعقد شده که ۹۲ قرارداد به مرحله بهره برداری رسیده است و با فعالیت این واحدها برای ۲۲۰۰ نفر شغل ایجاد شده است.

شهرک صنعتی آراسنج در ۶۰ کیلومتری شهر قزوین و در محدوده شهرستان بویین زهرا قرار دارد.