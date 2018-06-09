به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته خبرگزاری رویترز اعلام کرد بانک سرمایه گذاری اروپا EIB، پیشنهاد این اتحادیه مبنی بر حمایت از شرکت های اروپایی برای ادامه همکاری تجاری با ایران را رد کرده است.

اتحادیه اروپا از این بانک خواسته بود تا برای نشان دادن تضمین اروپا در خصوص برجام، از شرکت های اروپایی که با ایران تجارت می کنند، حمایت کند؛ اما این بانک دست رد بر سینه اتحادیه زد. از آنجا که صندوق های سرمایه گذاری این بانک، مبادلات دلاری دارند و بیشترین سهم از سرمایه این بانک مبتنی بر این ارز است، فشارهای طرف آمریکایی، منجر به اتخاذ این تصمیم شده است.

در این راستا مجید شاکری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین پیشنهادات اروپا به ایران بود که آندسته از بانک هایی را به همکاری با ما ملزم خواهد کرد که هزینه تحریم این بانکها برای امریکا بسیار بالا باشد.

وی افزود: درواقع اروپایی ها پیشنهادی تحت عنوان شاه پیشنهاد روی میز گذاشتند مبنی بر اینکه بانک بزرگ EIB بین الدولی که سهام داران آن، دولت های عضو اتحادیه اروپا هستند و پروژه های بزرگ این بانک در هند، اروپا و ترکیه جاری است با ایران همکاری خواهد کرد.

شاکری تصریح کرد: فرض بر این بود که بانک هایی که دارای سایز بزرگی در اقتصاد هستند و ژنتیک دولتی دارند مقاومت بیشتری در مقابل تحریم آمریکا دارند؛ درواقع نه اینکه آمریکا نمی تواند آنها را تحریم کند بلکه هزینه تحریم آنها برای امریکا بالا است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عقب نشینی بانک سرمایه گذاری اروپا از همکاری با ایران، تاکید کرد: امریکا لازم نیست حتما کلیت بانک را تحریم کند بلکه با تحریم اعضای بانک می تواند تا حدی زیادی آنها را ملزم کند که چیزی را که در جهت منافع امریکا نیست، امضاء نکنند.

وی ادامه داد: البته پرونده این بانک بعنوان گزینه دورزدن تحریم ها بسته نشده و باید منتظر ماند و دید اروپایی ها با ساختار حاکمیتی شرکتی خود چگونه می توانند این بانک را ملزم به همکاری با ایران کنند.

شاکری تصریح کرد: این مساله باز مقوم منطقی این نکته است که اروپایی ها به تنهایی چیزی برای فروش به ایران ( بعنوان برجام بدون امریکا) ندارند که این مساله در بسته پیشنهادی «توافق واقعی» نیز مورد بحث قرار گرفت؛ در نقطه مقابل، چین و روسیه هستند که می توانند به کشورمان فضای تحریمی تا حد قابل توجهی مصون را بدهند در حالیکه اروپایی ها این امکان را ندارند.

وی افزود: شاید تفاوت اصلی اروپا با چین و روسیه در این است که روابط بین اروپا و امریکا گسترده ولی مویرگی است و امریکایی ها با زدن هر یک از این مویرگ ها - بدون اینکه اشکالی برای کلیت تجارتشان با اروپا- ایجاد شود، بقیه مویرگها را بترساند و وادار به بازی در پارادایم تحریمی خود کنند. درواقع نقطه ضعف جدی اروپایی همین مساله است.

خط معامله ما از چین شروع می شود

این کارشناس اقتصادی گفت: پیشنهاد ما این است که به جای اینکه دنبال برجام با اروپا باشیم، برجام ۴+۱ را در دستور کار قرار دهیم. خط معامله ما از اروپا شروع نمی شود بلکه از چین شروع می شود یعنی در این خط معامله ابتدا چین سپس روسیه و در نهایت اروپا دارای اهمیت است.

شاکری افزود: بدون حضور چین و روسیه اروپایی ها چیزی برای عرضه به ما ندارند و عقب نشینی بانک EIB این فرض ما را تایید کرد.

وی تاکید کرد: راه در مقابل چشم بسیار است مشروط بر اینکه وقت خود را در جهت برجام «نشدنی» با اروپا تلف نکنیم و به دنبال معاملات بین المللی با طرف هایی باشیم که چیزی برای عرضه کردن داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: معامله با اروپا را نفی نمی کنیم بلکه گمان می کنیم آنچه که اروپایی ها می توانند ارائه دهند بدون حضور چین و روسیه فاقد روایی لازم است.