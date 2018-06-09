مصوبه ای برای افزایش برداشت از ۲۹ میدان نفتی/ مردم پای کار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش برداشت از ۲۹ میدان نفتی، اظهار کرد: ۲۹ طرح برای نگهداشت و افزایش تولید میدانهای در حال بهرهبرداری در ایلام، خوزستان، گچساران، فلات قاره و فارس طراحی شده که منابع مالی آن قرار است از طریق مردم تامین شود.
وی با بیان اینکه همه فعالیت افزایش برداشت از این میدانها به شرکتهای ایرانی واگذار میشود، افزود: بیش از ۷۵ درصد تجهیزات برای توسعه برداشتها ایرانی است و فهرست مفصلی از تجهیزات ایرانی ضمیمه قرارداد میشود که پیمانکاران مکلفند این تجهیزات را از شرکتهای ایرانی خریداری کنند.
وزیر نفت، یکی از اهداف اجرای این طرح را ایجاد اشتغال و تقاضا برای کالا و خدمات ایرانی عنوان کرد و افزود: چهار درصد از کل مبلغ درآمدی صرف رسیدگی به مناطق اجرای طرحها شده و طرحهایی برای محرومیتزدایی در این مناطق اجرا میشود.
وی یادآور شد: بازپرداخت تمام اصل و فرع پول از محل ۵۰ درصد درآمدهای اضافی حاصل از اجرای طرحها انجام میشود.
زنگنه با بیان اینکه در حال حاضر مناقصات این طرحها در جریان است، افزود: قراردادها در سال جاری آغاز میشود و مدت اجرای طرح از زمان اولیه دو سال است که براین اساس ظرف سه سال ۴۶۰ میلیون بشکه به تولید اضافه میشود و سپس تا ۲ میلیارد بشکه به نسبت خطهای تخلیه، افزایش تولید خواهیم داشت که درآمد زیادی برای کشور ایجاد میکند.
وزیر نفت، تصریح کرد: این یکی از بهترین طرحهایی بوده که طراحی شده و با کمک صددرصدی شرکتهای ایرانی به نتیجه میرسد.
نظر شما