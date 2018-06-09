فردا مهلت ثبت نام انواع وام های دانشجویی به پایان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام وام تحصیلی ویژه دکتری (سه ماهه بهار)، ضروری ویژه دکتری و وام ضروری دانشجویان سایر مقاطع از اول خرداد ۹۷ آغاز شده و تا ۲۰ خرداد ماه ادامه دارد. همزمان با ثبت نام و ارائه لیست دانشجویان به صندوق رفاه دانشجویان، فرایند پرداخت وام انجام می شود.

وام تحصیلی ویژه دکتری برای هر دوره سه ماهه به مبلغ ۱۸ میلیون ریال (از طریق صندوق) و ۲۱ میلیون ریال برای دریافت کنندگان وام از طریق بانک توسعه تعاون است.

همچنین وام ضروری ویژه دکتری به مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای هر دانشجو یکبار در طول مقطع تحصیلی پرداخت می شود. وام ضروری عادی تا سقف ۶ میلیون ریال برای دانشجویان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

آخرین مهلت ارسال اسامی و لیست وام های فوق، فردا روز یکشنبه ۲۰ خرداد خواهد بود و لازم است دانشگاه‌ها نسبت به ثبت نام، تایید و ارسال لیست های وام تسریع کنند.

صندوق رفاه دانشجویان تمام لیست های وام دانشجویی را که به تایید معاون دانشجویی دانشگاه‌ها رسیده و به صندوق ارسال کرده اند را پرداخت کرده و هیچ فهرست وام دانشجویی در انتظار پرداخت در حوزه امور مالی صندوق نیست.