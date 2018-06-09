۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶

در معاملات امروز بازار آزاد تهران؛

سکه طرح قدیم ۵۰ هزار تومان گران شد/قیمت؛ ۲ میلیون و ۱۷۴هزار تومان

در بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه تمام بهار آزادی با افزایش مواجه شد، به نحوی که سکه طرح قدیم با ۵۰ هزار تومان رشد قیمت، نرخ ۲ میلیون و ۱۷۴ هزار تومانی را تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵۰ هزار تومان افزایش به ۲ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان رسید.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۷ هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید؛ ضمن اینکه نیم سکه و ربع سکه هر یک با ۱۰ هزار تومان افزایش به ترتیب به یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان و ۶۳۷ هزار تومان رسید.

در عین حال هر سکه یک گرمی هم ۳۷۶ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۹ دلار و ۴ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۹۸ هزار و ۴۳۰ تومان است.

