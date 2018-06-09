سکه طرح قدیم ۵۰ هزار تومان گران شد/قیمت؛ ۲ میلیون و ۱۷۴هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵۰ هزار تومان افزایش به ۲ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان رسید.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۷ هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید؛ ضمن اینکه نیم سکه و ربع سکه هر یک با ۱۰ هزار تومان افزایش به ترتیب به یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان و ۶۳۷ هزار تومان رسید.

در عین حال هر سکه یک گرمی هم ۳۷۶ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۹ دلار و ۴ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۹۸ هزار و ۴۳۰ تومان است.