کابوس فاجعه انسانی در عروس دریای سرخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، بحران یمن همانگونه که سازمان ملل اعلام کرده است به بدترین بحران انسانی در جهان تبدیل شده است و با حرکت نیروهای نظامی وابسته به عربستان، امارات و دولت مستعفی یمن به حدیده نگرانی ها روز به روز نسبت به افزایش شمار قربانیان این فاجعه افزوده می شود.

با نزدیک شدن کابوس فاجعه در حدیده و استقرار نیروهای مهاجم وابسته به امارات، عربستان و دولت مستعفی یمن در چند کیلومتری این شهر و بندر حدیده در دریای سرخ موج هشدارهای بین المللی نسبت به بحران و فاجعه ای که ممکن است میلیون ها یمنی را مورد هدف قرار دهد بالا رفته است.

علاوه بر هشدار سازمان ملل نسبت به خطر افتادن جان ۲۵۰ هزار یمنی در حدیده، سازمان آکسفام نیز که یک سازمان امداد رسانی بین الملل است هشدار داده که ادامه درگیری های نظامی در اطراف حدیده می تواند امداد رسانی به این شهر را با خطر مواجه کند و در نهایت جان چندین میلیون یمنی را که در پرتگاه گرسنگی قرار دارند به خطر بیاندازد. رابرت ماردینی مدیر کمیته بین المللی صلیب سرخ در خاورمیانه در گفتگو با رویترز هم اعلام کرده آنچه تحت عنوان «نبرد بزرگ» برای حمله به حدیده یاد می شود می تواند به ایجاد فاجعه انسانی در این منطقه تبدیل شود زیرا حدیده یکی از مناطقی است که تراکم جمعیتی در آن به شدت بالا است.

شهر حدیده که روزگاری عروس دریای سرخ نامیده می شد یکی از پر جمعیت ترین شهرهای یمن بعد از تعز به شمار می رود و حالا یکی از اولین شهرهایی است که میزان سوء تغذیه و بی توجهی پزشکی در آن به شدت بالا است و با وجود اینکه این شهر پتانسیل کشاورزی بالایی دارد اما با توجه به وضعیتی که جنگ در این شهر ایجاد کرده کشاورزان حدیده دیگر توانایی استفاده از زمین های کشاورزی خود را ندارند.

دلیل دیگر نگرانی ها نسبت به حدیده این است که این شهر و بندر و فرودگاه آن دروازه اصلی عبور کمک های بشر دوستانه، دارو و مواد غذایی برای مناطقی در یمن است که تحت کنترل انصار الله است، حمله به این شهر و مسدود شدن این گذرگاه جان میلیون ها یمنی در مناطق تحت کنترل انصار الله را به خطر می اندازد. به همین دلیل مارتین گریفیتس فرستاده سازمان ملل در پرونده یمن پیشنهاد داده تا این شهرتحت کنترل سازمان ملل قرار بگیرد و فرودگاه صنعا نیز بازگشایی شود تا پروازهای غیر نظامی به صنعا از سر گرفته شود که به گفته یک منبع مسئول در دفتر سازمان ملل در یمن به العربی الجدید، امارات، عربستان و دولت مستعفی یمن این طرح را رد کرده اند.

عربستان و امارات بنا دارند در این عملیات هزاران نیروی وابسته به دولت مستعفی یمن را به رهبری «طارق صالح» برادر علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن که به ریاض پیوسته است راهی حدیده کنند. در این عملیات نیروهای جنوبی مورد حمایت امارات نیز مشارکت می کنند و بسیاری از ناظران معتقدند این عملیات برای عربستان و امارات از اهمیت بالایی برخوردار است.

شهر حدیده اولین شهر در میزان فقر و شرایط بد انسانی در سراسر یمن به شمار می رود و از ابتدای جنگ عربستان و امارات علیه یمن تا کنون وضعیت فاجعه بار این شهر بدتر شده است و با وجود تلاش های پروپاگاندای سعودی و اماراتی برای بیان اینکه ریاض و ابوظبی کمک های بشر دوستانه زیادی به این شهر ارسال می کنند اما نهادهای بین المللی و افکار عمومی این ادعاها را نپذیرفته اند و به صورت روزانه نسبت به وقوع فاجعه انسانی در این شهر هشدار می دهند.

به این ترتیب که برق تقریبا به صورت روزانه در این شهر قطع شده است و مردم با نقص شدید مواد غذایی و دارویی دست و پنجه نرم می کنند، انتشار بیماری های واگیر دار در نتیجه از بین رفتن زیرساخت های بهداشتی شهر یکی دیگر از بحران هایی است که گریبان مردم حدیده را گرفته است.

با این اوصاف در حدیده فقط یک بیمارستان وجود دارد که دست کم ۱۵۰۰ بیمار به صورت روزانه به آن مراجعه کرده و این تعداد ۴ برابر بیشتر از ظرفیت این بیمارستان در خدمات رسانی است.