به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان گفت: برای تقویت اشتغال، مشاغل خانگی بسیار مؤثر است و برای عرضه محصولات خانگی و ایجاد بازارچه محصولات خانگی باید از ظرفیت شهرداریها استفاده شود.
وی اظهار کرد: ایجاد اشتغال منهای منابع بانکی از وظایف کارگروه اشتغال است و قرار نیست اشتغال با تزریق اعتبارات دولتی ایجاد شود.
استاندار زنجان گفت: اشتغال دغدغه مسئولان نظام و دولت است و مشکل اشتغال زمانی حل می شود که زمینه برای حضور بخش خصوصی فراهم شود.
امیری تأکید کرد: ایجاد بازارچههای عرضه محصولات مشاغل خانگی دراستان زنجان روند کندی دارد و حل این مشکل نیازمند برگزاری جلسات توجیهی است و ۶ شهرستانی که این بازارچه را ندارند باید تعیین تکلیف شود.
استاندار زنجان ابراز کرد: انتظارات در طرح اشتغال روستایی بالا رفته و ایجاد اشتغال در روستاها مطلوب و قابلقبول نیست و کاری به میانگین کشوری نداریم.
امیری افزود: بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه بهینیاب، زنجان در اجرای طرح رونق اقتصادی چهارمین استان کشور است و عملکرد بانکها در این حوزه قابلقبول بوده و بانکها عملکرد خوبی دارند.
وی به روند بیمه اجباری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات ثبت ۸ هزار بیمه اجباری و با احتساب ۵ هزار بازنشسته برای ۱۳ هزار نفر در استان زنجان طی سال گذشته اشتغال ایجادشده است.
