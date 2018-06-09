صادرات ۸۳۹ هزار دلار صنایع دستی خراسان جنوبی در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ثبت ملی حوله بافی روستای خراشاد یکی از اقدامات شاخص میراث فرهنگی استان در سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ثبت جهانی روستای خراشاد در دست اقدام است، افزود: در سال جاری سومین نمایشگاه صنایع دستی منطقه ای شرق کشور در شهرستان قاین برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی طی سال گذشته پنج نشان محصولات صنایع دستی را دریافت کرده است، گفت: دبیرخانه دائمی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در شهرستان فردوس نیز احداث شده است که از اقدامات شاخص میراث در سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به اینکه صنایع دستی استان خراسان جنوبی طی سال گذشته در ۱۸ نمایشگاه ملی حضور داشته است، عنوان کرد: در سال گذشته همچنین مستندی تحت عنوان برک بافی در استان تولید شد که خوشبختانه با استقبال خوبی مواجه شد.

رمضانی با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر در سال گذشته آموزش های صنایع دستی با اولویت رشته های بومی را فراگرفته اند، اظهار داشت: علی رغم اینکه در ابتدای دولت تدبیر و امید تنها دو هزار نفر در استان مجوز اشتغال صنایع دستی را داشتند اما خوشبختانه امروز این رقم به شش هزار نفر رسیده که این مهم نشان از استقبال بسیار خوب مردم از صنایع دستی دارد.

وی با اشاره به اینکه صنایع دستی استان در سال گذشته حدود ۸۳۹ دلار صادرات داشته است، بیان کرد: همچنین پنج نشان مرغوبیت صنایع دستی نیز در سال گذشته اخذ شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵ مرکز آموزش صنایع دستی در سطح استان فعالیت می کنند، افزود: سه خانه صنایع دستی نیز در سال گذشته در استان راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: بیش از هشت رشته شامل برک بافی، سوزن دوزی بلوچ، رنگرزی سنتی، پخل بافی، پلاس بافی، گیوه بافی و جاجیم بافی صنایع دستی در سال گذشته در استان احیا شده است.