مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی شعر دوبیتی و رباعی رضوی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، فاضل عبادی از تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی دوبیتی و رباعی رضوی خبر داد و گفت: این جشنواره به‌مناسبت میلاد امام رضا(ع) در همدان برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) امسال در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود و استان همدان نیز میزبان پنجمین دوره جشنواره شعر دوبیتی و رباعی در بخش ملی است.

وی با بیان اینکه این جشنواره به مناسبت میلاد با سعادت امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س)، تیرماه امسال در همدان برگزار می شود، گفت: بر اساس فراخوان اعلام شده، ۱۵ خرداد ماه آخرین مهلت ارسال آثار تعیین شده بود که به دلیل استقبال شاعران، مهلت اعلام شده تا ۳۰ خرداد ماه تمدید شد.

عبادی افزود: شاعران دوبیتی و رباعی‌سرا می‌توانند آثار خود را با موضوع‌های احادیث رضوی، سیره پاک و زندگی امام رضا (ع)، مناقب، صفات و فضائل امام رضا(ع)، کرامات، فضیلت‌ها و امام رضا(ع) و جلوه‌های فرهنگی رضوی اعم از علم شفاعت، حلم، مهربانی، شفا و... امام رضا(ع) در مهلت اعلام شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

عبادی عنوان کرد: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا (ع)، گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیره شخصیت و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار گسترده این آثار از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.