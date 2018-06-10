به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نهضت‏‏ های اسلامی و انقلاب اسلامی ایران» بخشی از مجموعه مقالات و تحلیل‏‌های سیاسی «کلیم صدیقی» از مسائل جهان اسلام به انتخاب و ترجمه «سید هادی خسروشاهی» است که تحت عنوان جلد هفتم از مجموعه حرکت ‏‏های اسلامی معاصر، از سوی انتشارات اطلاعات منتشر شده است. ناشر این اثر را در حقیقت جلد دوم «مسائل نهضت ‏‏های اسلامی» این متفکر فرض کرده است که پیش از این با همین نام و تحت عنوان جلد ششم از مجموعه حرکت ‏‏های اسلامی معاصر روانه بازار کتاب شده است.

این کتاب، بخشی از مقالات «کلیم صدیقی» مدیر موسسه بین ‌المللی اندیشه اسلامی، درباره نهضت ‏های اسلامی معاصر است که تحت عنوان Issuesin the Islamic Movement در شش جلد در لندن منتشر شده است و مترجم اندیشمند کتاب، مقالاتی منتخب از این متفکر مسلمان را درباره نهضت ‏های اسلامی معاصر و انقلاب اسلامی ایران را ترجمه کرده است.

این کتاب از نه مقاله کلیم صدیقی، مدیر موسسه بین ‌المللی اندیشه اسلامی تشکیل شده است که در ادامه مقالات کتاب «مسائل نهضت ‏های اسلامی» همین نویسنده آمده است. اولین مقاله‌ این کتاب، «تاریخ اسلام در مرحله ‌ای جدید» نام دارد که به اهمیت انقلاب اسلامی در ایران اشاره دارد و نویسنده از اینکه صدای انقلاب اسلامی ایران «به وضوح شنیده نمی‌ شود» اظهار ناراحتی می‌کند. مقاله‌ دوم، هدف‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی را مورد مطالعه قرار داده است و به تضاد کفر و ایمان و ابزارهای کفر در خانه اسلام می ‌پردازد. «گزارش کمیته‏ های سمینار انقلاب اسلامی ایران: دستاوردها و مشکلات» مقاله سوم کتاب است. مقاله چهارم به «تصویر کلی و چارچوب تبلیغات در حکومت اسلامی» می پردازد و ایران، قلب سیاسی امت اسلام معرفی می ‏شود. «آینده حرمین و تجدید قدرت سیاسی اسلام»، «پیدایش حکومت اسلامی و تقریب بین مسلمانان»، «نهضت اسلامی و نظم نوین جهانی»، «امت اسلامی و پیامدهای مسأله سلمان رشدی» و «وحدت و نهضت جهانی اسلام» عناوین مقالات دیگری از این نویسنده متفکر هستند که در این کتاب ترجمه شده اند.

«کلیم صدیقی» در این کتاب درصدد تبیین چند نکته مهم و کلیدی است. نخست اینکه مبانی تمدن غرب با اسلام در تضاد است، و هر گونه تلاش برای هماهنگ ‏سازی میان فرهنگ غرب و اسلام را با روح تعالیم اسلامی در تضاد است.دوم اینکه انقلاب اسلامی ایران، اولین شکست کفر به دست اسلام از آغاز جهانی شدن کفر به شکل تمدن غربی و بیانگر آغاز یک درگیری جهانی جدید بین «اسلام و کفر» و «حق و باطل» است. سوم اینکه، ایران اسلامی در رأس یک حرکت بین‌المللی و ایفای نقش جهانی قرار گرفته است و به همین خاطر، مراکز قدرت جهانی کفر و ابستگان آنها، این مقدار به ایران اسلامی حسّاس شدند و تمام تلاش خود را برای نابودی آن در داخل ایران و برای جلوگیری از گسترش آن به سایر امت اسلامی، صرف می ‏کنند و در مقابل آن، «اسلام آمریکایی» را تبلیغ می‌ کنند.

زندگینامه مختصر کلیم صدیقی

کلیم صدیقی(۱۹۹۵-۱۹۳۲م)، مدیر موسسه بین‌ المللی اندیشه اسلامی در لندن و بنیانگذار پارلمان مسلمانان انگلیس است که با ایجاد مرکز اسلامی در لندن، خدمات فراوانی در شناسایی اسلام و دفاع از حقوق مسلمانان در جهان غرب انجام داده است. این متفکر برجسته جهان اسلام، همواره از انقلاب اسلامی ایران پشتیبانی می‏ کرد و انقلاب اسلامی را تجسم آرمان‏های مسلمانان و نمونه رهبری امام خمینی(ره) در ایران را بهترین الگویی می ‌دانست که دیگر کشورهای اسلامی نیز باید از آن پیروی کنند.

مخاطبان کتاب

این کتاب‌ منبع خوبی برای آشنایی با نهضت ‌های اسلامی معاصر در جهان اسلام و اهمیت انقلاب اسلامی از نگاه جهانی است که مطالعه آن به محققان و همه فعالان نهضت ‏های جهان اسلام و اساتید و دانشجویان رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل و فعالان جهان اسلام پیشنهاد می‏ شود.

مشخصات

کتاب «نهضت های اسلامی و انقلاب اسلامی ایران» در ۲۱۲ صفحه، قطع وزیری و تیراژ ۱۰۰۰ نسخه از سوی انتشارات اطلاعات منتشر شد.

برای تهیه مجموعه آثار و خاطرات مستند استاد خسروشاهی می توانید در قم به کلبه شروق واقع در ابتدای خیابان صفاییه یا شماره تلفن ۳۷۸۳۸۱۴۴ (۰۲۵) و در تهران به فروشگاه کتاب موسسه اطلاعات واقع در خیابان انقلاب روبروی دانشگاه تهران یا سایت مرکز بررسی های اسلامی (www.iscq.ir) یا سایت پاتوق کتاب فردا (www.bookroom.ir) مراجعه نمایید.