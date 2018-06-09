می توان با اتحاد و انسجام بر مشکلات پیروز شد

به گزارش خبرنگارمهر ، محمد رحیم نوروزیان ظهر شنبه در نشست با اعضای شورای شهر مشهد اظهار کرد: امروز با توجه به شرایط پیچیده کشور و استان برای فائق آمدن بر مشکلات نیاز به انسجام، اتحاد و آرامش بیشتری داریم.

وی افزود : مشهد بیش از ۵۲ درصد جمعیت استان را دارد و علیرغم اینکه در حاشیه شهر مشهد قدم های بسیار خوبی برداشته شده است اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است که با انسجام و اتحاد می توان این مشکلات را از سر راه برداشت.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: عملکرد شورا در یکسال گذشته مثبت بوده است و در فضای رقابتی انتخابات، مردم مشهد مشارکت حداکثری داشتند و انتخاب مردم نشان داد که فضای شهر مشهد نیاز به تغییر دارد.

نوروزیان گفت: یکی از موفقیت های شورای شهر مشهد مصوبات اولویت دار، ضروری و بجا می باشد و عملکرد شورا نشان داد که انتخاب مردم، انتخاب خوب و درستی بوده است.

وی خاطر نشان کرد : شورای شهر مشهد ظرفیتی است که می تواند طرف مشاوره قرار گیرد و در حل مشکلات استان کمک و یاری کرد.

نوروزیان گفت:روز قدس از مناسبت های ملی و مذهبی است و حضور پرشور مردم نشان داد که مردم بدون توجه به جناح بندی های سیاسی فقط برای قدس و مردم فلسطین به میدان می آیند.

وی افزود: البته باید برنامه ریزان توجه بیشتری نمایند که در این مناسبت های ملی و عمومی، جناح ها و جریانات سیاسی سوء استفاده نکنند و از تریبون های عمومی اهداف جناحی خود را دنبال نکنند زیرا موجب حضور کم رنگ مردم خواهد شد.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: باید با رسانه ها ارتباط و تعامل بهتری برقرار شود و این ارتباط تقویت شود.