اذعان «ماتیس» به ادامه حضور آمریکا در سوریه پس از شکست داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا، گفت: آمریکا هرگز به محض پاکسازی سوریه از داعش از این کشور خارج نخواهد شد چراکه خروج از سوریه به محض پایان درگیری‌ها علیه داعش اشتباه استراتژیک خواهد بود. ما باید آنجا باشیم تا اینکه فرصت بازگشت داعش فراهم نشود.

وزیر دفاع آمریکا خاطرنشان کرد: ما بر حمایت از اداره محلی و نیروهای امنیتی تاکید داریم و بارها به صراحت گفته‌ایم که برای مقابله با داعش در سوریه هستیم نه چیز دیگر.

وی درباره نشست وزیران دفاع ناتو نیز گفت: نشست موضوعاتی را که قرار است در اجلاس سران ناتو در ماه ژوئیه بررسی شود، مورد رایزنی قرار داد. ما هر چه لازم باشد برای اینکه ناتو در وضعیت آماده مقابله باشد، انجام می‌دهیم.

ماتیس اعلام کرد: تهدیدات علیه امنیت کشورهای عضو ناتو کاهش نیافته و تهدید داعش همچنان در جنوب و در شرق از سوی روسیه ادامه دارد.

وزیر دفاع آمریکا در ادامه به افغانستان و موضوع آتش بس در این کشور اشاره کرد و گفت که اگر طالبان از آتش‌بس به نفع مردم افغانستان بهترین استفاده را ببرد، ما می‌توانیم بسیاری از هزینه‌های خود را برای مقابله با داعش، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی که از ابتدای امر هم در افغانستان جایی نداشتند، هزینه کنیم.

وزیر دفاع آمریکا در ادامه صحبت‌هایش در این نشست به بررسی همکاری بیشتر با اتحادیه اروپا برای ارسال تجهیزات و اعزام نیروهای نظامی به اروپا صحبت کرد.