انتظار نداریم نامه به «موگرینی» چیزی را درباره برجام تغییر دهد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-جواد حیران نیا: پروفسور «محمود ممدانی» اندیشمندی شناخته شده در سطح بین المللی است. وی نویسنده و استاد دانشگاه و فعال سیاسی است.

در حال حاضر وی در مدرسه امور عمومی و بین المللی دانشگاه کلمبیا آمریکا تدریس می کند و عضو آکادمی علوم بریتانیا نیز هست.

در سال ۲۰۰۸ میلادی وی از سوی نظرسنجی صورت گرفته توسط مجله معتبر «فارین پالیسی» به عنوان نهمین اندیشمند برتر در سطح جهانی معرفی شد.

وی اخیرا نامه ای سرگشاده را امضا کرده که در آن از فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته شده تضمین کند ایران از سود سیاسی و اقتصادی برجام بهره مند خواهد شد.

در بخشی از این نامه می‌خوانیم: از صمیم قلب از تعهد اروپا در قبال برجام استقبال می‌کنیم اما توانایی اروپا به انجام وظایف بین‌المللی و تضمین اینکه علیرغم تحریم‌های آمریکا، ایران و مردمش مطابق با متن و روح برجام از تمامی سود سیاسی و اقتصادی این توافق بهره مند می‌شوند؛ بسیار مهم است.

امضا کنندگان نامه در بخش دیگری می‌افزایند: در جهانی به شدت بی‌ثبات و در عصری که بیش ازپیش شاهد افراط ‌گرایی هستیم، حفظ یکی از موفقیت‌های دیپلماتیک قرن ۲۱ ضروری است. باتوجه به پشت‌پا زدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به توافق هسته‌ای، درحالی که برجام امکان دیپلماسی را اثبات کرد، نباید این پیام به جهان ارسال شود که صلح امری موقت و کوتاه‌مدت است.

در پایان این نامه می‌خوانیم: مردم ایران از صلح و دیپلماسی حمایت کردند. اکنون وظیفه جامعه جهانی است که درستی تصمیم خود را اثبات کرده و نشان دهد وعده‌هایش عملی خواهد شد. راه جایگزین برای برجام، نه‌تنها برای نسل حاضر که برای نسل‌های بعد نیز بسیار گران تمام می‌شود.

پروفسور «محمود ممدانی» در خصوص چرایی امضای این نامه به خبرنگار مهر گفت: نامه سرگشاده به خانم موگرینی که توسط بنده نیز امضا شد مخاطبش فقط خانم موگرینی نبود.

وی افزود: این نامه مخاطب گسترده تری را در سطح جهانی هدف داشت. در واقع آنچه در ذهن ما بود فقط شخص خانم موگرینی نبود؛ هر چند خطاب مستقیم نامه ایشان بود.

عضو آکادمی علوم بریتانیا در ادامه یادآور شد: انتظار نداریم نامه به خانم موگرینی چیزی را تغییر دهد. به عبارت دیگر انتظار ما این نیست که قدرت این نامه در این حد باشد که مسائل تغییر کند.

وی در ادامه افزود: اما این نامه مخاطبان وسیعی را در سطح جهانی از چیزی که برای برجام اتفاق افتاده است آگاه می کند و هدف آن آگاهی بخشی است.

استاد دانشگاه کلمبیا در پایان گفت: انتظار داریم نامه سرگشاده به خانم موگرینی در خصوص تلاش برای حفظ برجام باعث شود تا مخاطبان وسیعی را در سطح جهانی متحد سازد و آنها ار در خصوص مسائلی که ممکن است در آینده اتفاق افتد مطلع و بسیج کند.