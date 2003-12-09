تقدير از خدمات حسن لطيفي در كميته ملي المپيك

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين جلسه بهرام افشارزاده دبيركل كميته ملي المپيك گفت : ارزش انسان هاي سخت كوش و سلامت كه درجهت ارتقا سطح فرهنگي و عملي جامعه تلاش مي كنند بسيار زياد است . آقاي حسن لطيفي عمر گرانبها و شيرين ترين لحظه هاي زندگي خود را در راه ورزش سپري نموده و براي باروري اين رشته پايه ، زحمات بسياري را متقبل شده اند.

در ادامه اين مراسم اقاي سيد رضا سكاكي استاد و پيشكسوت ورزش اظهار داشت : از زمان هاي دور يعني 40 سال قبل آقاي حسن لطيفي به عنوان دبير انجمن ژيمناستيك آموزشگاه خدمت مي نمود ارزش وقت ، امانت داري و صداقت را كاملا درك مي كرد ، معلمي بود فداكار سخت كوش و سلامت ، در آن زمان لطيفي در آموزشگاههاي كشورمنشا خدمات ارزنده اي بود و براي ژيمناستيك آموزشگاهها نقطه عطفي را آغاز نمود . حسن لطيفي هم قهرمان تيم ملي ژيمناستيك بود و هم انساني بود با حسن خلق و داراي صفات ارزشمند معلمي .

سپس آقاي حسن لطيفي از انجمن پيشكسوتان و دبير كل كميته ملي المپيك به نيكي ياد نمود واز اينكه در اين لحظه در اين مكان دعوت شده اظهار خوشحالي كرد وافزود: من هيچگاه اين لحظه ها را براي تمام عمرم فراموش نمي كنم . هيچگاه انتظار اين قدرداني را نداشتم و اميدوارم كه خدمات ناچيز اينجانب موجب رضايت خداوند متعال قرار گرفته باشد ، مي دانم اين لحظه ها سپري مي شود ولي اين كار بزرگ شما براي تمام عمر من خاطره خواهد شد .

در خاتمه لوح ياد بود كميته ملي المپيك توسط دكتر ايرج اوصيا از پيشكسوتان و از قهرمانان ملي فوتبال به حسن لطيفي اهدا شد.

کد خبر 43162