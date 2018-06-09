به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الجزیره»، «خالد العطیه» وزیر دفاع قطر به اعتراض عربستان نسبت به عزم دوحه برای خرید سامانه دفاع موشکی اس ۴۰۰ از روسیه واکنش نشان داد.

العطیه در گفتگو با الجزیره اعلام کرد که قطر به چنین حرف های پوچی توجه نمی کند به ویژه اینکه منبع این اظهارات از سوی افرادی است که خواستار ضربه زدن به قطر هستند.

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان اخیرا در نامه ای به امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفته بود که اگر قطر به سامانه اس ۴۰۰ دست پیدا کند، ریاض آمادگی حمله نظامی به قطر را دارد.

با این حال العطیه تأکید کرد که تلاش قطر برای عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» حقی مشروع است و این کشور بر اساس منافع و امنیت ملی خود تصمیم گیری می کند. وی ضمن تأکید بر اینکه دوحه رابطه و شراکت مستحکمی با ناتو دارد گفت که ناتو قدردان تلاش های قطر در مقابله با تروریسم است.