«علی شهری» مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراله رخشانی مهر معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در حکمی، دکتر علی شهری را به سمت مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران منصوب کرد.

دکتر علی شهری در پست‌های معاونت و مدیرکلی سازمان مرکزی نوسازی مدارس کشور و مدیرکلی استان‌های کشور سابقه فعالیت داشت و مدت‌ها معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور بود.

پیش از این و با ارتقا مهندس داریوش ورناصری به سمت معاونت فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور در ۲۸ اسفند ۱۳۹۶، مهندس ناصر فتحی سرپرستی اداره کل نوسازی مدارس استان تهران را عهده دار بود.

مراسم معارفه دکتر شهری مدیرکل جدید نوسازی مدارس استان تهران امروز ۱۹ خردادماه برگزار و از زحمات چهار ساله داریوش ورناصری در این اداره کل تقدیر شد.