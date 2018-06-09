اختصاص ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای کاوش شهر زیرزمینی سفیدشهر

مجید نوری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مرحله اول کاوش شهر زیرزمینی سفیدشهر، با توجه به بررسی ها و مطالعات اولیه، کاوش از سرداب خانه تاریخی بقال توسط گروه باستان شناسی اداره میراث فرهنگی انجام شده بود.

وی ابراز داشت: طبق پیش بینی ها و مطالعات اولیه وسعت این دست‌کندها به‌ عنوان پناهگاهی با وسعت حداقل نیمی از زیر بافت تاریخی سفیدشهر است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل با اشاره به اینکه مطالعات اولیه در این شهر زیرزمینی در اواخر دی ماه سال گذشته آغاز شده و هنوز تخمین زدن قدمت این شهر نیاز به کاوش دقیق توسط باستان شناسان دارد، گفت: در مرحله اول کاوش با شناسایی آثار به جای مانده قدمت این اثر دستکند مشخص می شود.

وی در ادامه گفت: با توجه به نزدیکی پناهگاه زیرزمینی سفید شهر در فاصله ۱۰ کیلومتری شهر زیرزمینی نوش آباد، وجود دست‌کندهای زیرزمینی همچون شهر زیرزمینی نوش آباد در این منطقه نیز وجود دارد.

نوری تصریح کرد: این دست‌کندها با کاربری پناهگاه‌های زیرزمینی با عنوان شهرهای زیرزمینی شناخته شده اند و با ادامه کاوش های باستان شناسی و تکمیل اطلاعات در این خصوص شهر زیرزمینی سفید شهر دومین شهر زیرزمینی بعد از نوش آباد در شمال منطقه اصفهان خواهد بود.

مهدی قنایی مقدم، شهردار سفید شهر نیز دراین رابطه با اشاره به اینکه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای آغاز فصل دوم کاوش شهر زیرزمینی سفید شهر اختصاص یافته است، گفت: در این مرحله کاوش، ادامه طرح های مطالعاتی و همچنین حفاری های در محدوده دستکند اولیه انجام و همچنین خانه قرآنی محوطه شهر زیرزمینی احیا و بازسازی می شود.