به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز قدس، نامه دانشآموزان عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی به دانشآموزان فلسطینی به زبانهای مختلف منتشر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ
به نام خالق شب های امنی که بد صفتان ،امنیتش را در هم دریدند؛ به نام خالق کودکانی از جنس بهشت، که جهنمیان نفسشان را بریدند؛ به نام خالق مردمان سرزمین فلسطین و به نام مقاومت.
سلام و درود خداوند بر شهدای بدر. سلام بر خونهای پاک ریخته شده در خیبر. سلام بر رگهای بریده شده در عاشورا و سلام بر شهدای اسلام از ابتدا تا کنون.
سلام و درود بر قدس و بر مسجدالاقصی، درود بر ملتهای بهپا خاسته در مقابل اسرائیل جنایتکار و برشما همسنگران مومن و مجاهد فلسطینی که به پیامبر(ص) و حسین(ع) اقتدا نموده و مقاومت پیشه کردهاید.
خداوند منان در قرآن کریم فرمودند: ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. شما که دین خداوند را یاری کرده و از قدس قلب تپنده جهان اسلام پاسداری میکنید به وعده الهی پیروز خواهید شد و این وعده خداست و وعده ی خدا تخلف ناپذیر است!
نوجوانان غیور فلسطینی! ما ملت ایران در طول سالیان متمادی مبارزه با مستکبرین عالم دریافتهایم که مقاومت رمز پیروزی است. انقلاب جمهوری اسلامی ایران و 8 سال جنگ نابرابر ایران گواه این مدعاست. صهیونیسم یک غده سرطانی در جهان اسلام است و تنها راه ریشهکن کردن اینغده سرطانی خطرناک، مقاومت و مبارزه و ایمان به خداست. باید برای آزادی قدس از مسلسلهای متکی به ایمان استفاده کرد و بدانید تنها الله اکبر و لا اله الا الله است که میتواند قدس را نجات دهد.
دانش آموزان عزیز فلسطینی تاریخ شاهد ستم مستکبرین بوده و ما مردم ایران همچون شما این ستم را کشیده و به خوبی درک میکنیم ناله مادرانی را که در غم فقدان فرزند چه شبها که به گریه سحر را به آسمان آوردند ، آری ما دردتان را تجربه کردهایم. در طول 8 سال جنگ تحمیل شده از سوی قدرتهای مستکبر، 36000 شهید دانشآموز ایرانی فی سبیل الله شهید شدهاند و ثمره خون آنان پیروزی ملت ایران شد. ما مسلمانان، فرزندان مدرسهای هستیم که در آنجا یاد گرفتیم آزاد زندگی کنیم، ما امنیت را از دشمن التماس و گدایی نمیکنیم؛ ما حق خود را با خونهایمان که برای سربلندی نذر شده و بر آزادگی ایستاده است، باز پس میگیریم. صابر و صابرههای فلسطین ، خدا با ماست و چه اندک گروه های بر حقی که بر خلق عظیمی پیروز شدند.
خواهران و برداران عرب! بدانید که ما مسئله فلسطین را طبق دستور ولی امر مسلمین جهان فریضه خود دانسته و معتقدیم تا بانگ لا اله الا الله و محمد رسول الله(ص) بر تمام جهان طنین نیفکند، مبارزه هست. و تا مبارزه در هر جای جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم. ما از مردم بی پناه فلسطین در مقابل اسرائیل دفاع میکنیم. ملت ایران عاشق مبارزه با صهیونیستهاست. تا ما هستیم فلسطین هست؛ مگر ما را بکشند که فلسطین بمیرد. ما برخواهیم خاست و فلسطین را بر نقشه دنیا ترسیم خواهیم کرده و به زودی نماز جماعت در قدس خواهیم خواند.
ما دانش آموزان ایرانی ضمن اعلام همدردی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین از عموم برادران و خواهران دانش آموزِ مسلمان در کشور های عراق، سوریه، لبنان، ترکیه و تمامی دانشآموزان مسلمان در سراسر عالم دعوت مینماییم که به پاخیزند و موجب بیداری و هشیاری شوند تا همه ملت ها و دولتهای اسلامی مسئله فلسطین را در زمره مسائل درجه اول خود بدانند.
بپاخیزید تا دوباره فلسفه شهادت را زنده کنیم و صف های طولانی برای شهادت تشکیل دهیم و انتقام خونهایی که هرگز مشخص نشد به کدامین گناه کشته شدهاند را بگیریم. بپاخیزید و مجدانه و مجاهدانه تلاش کنید تا اسرائیل از صفحه روزگار محو شود. به پاخیزید یاران تا پای در راه نهیم که این راه رفتنی ست و نه گفتنی ...
نصر من الله و فتح قریب
