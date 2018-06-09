بازارچه محصولات اشتغال خانگی در سه شهرستان زنجان ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی ظهر شنبه در جلسه کار گروه اشتغال استان، افزود: سال گذشته در بحث آموزش در محیط واقعی کار هدفگذاری برای ایجاد ۷۶۰ فرصت شغلی بود که ۷۸۰ فرصت شغلی ایجاد شده و درصدتحقق ۱۰۲ درصد بود.

وی به ایجاد بازارچه محصولات اشتغال مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: این بازارچه‌ها در زنجان، خرم‌دره و خدابنده ایجاد شده است.

مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان گفت: شهرداری ها باید در ایجاد بازارچه مشاغل خانگی همکاری لازم را داشته باشند.

یوسفی آمار فرصت‌های شغلی تعریف شده برای دستگاه‌های مختلف در استان زنجان در سال‌جاری را ۳۷ هزار فرصت شغلی اعلام کرد و گفت: برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی باید برنامه ریزی و مدیریت لازم انجام شود.

وی به طرح روستا تعاون در استان زنجان اشاره کرد و گفت: هدف گذاری برای ایجاد تعاونی در روستاها ۳۲ بود که با مدیریت درست به ۹۵ تعاونی رسیده که ۵۹۰ درصد محقق شده و برای هزار و ۳۲۱ نفر شغل ایجاد شده است.

مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان ابراز کرد: هدف از اجرای طرح روستا تعاون در روستاها توسعه اشتغال در روستاها و ماندگاری روستاییان در روستاها است.