گام مهم به سمت درمان فردی سرطان با دستاورد محققان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، فویوهیکو تامانوی و همکارانش یک مدل توموری تخم مرغ را ایجاد کرده اند که به موجب آن سلول های سرطان تخمدان کشت شده به روی غشای پیرامون جنین ده روزه جوجه پیوند می شود.

مدل تخم مرغی تومور، سیستم مطمئنی را برای شبیه سازی سرطان انسان ارائه می کند. این جمع بندی بوسیله ویژگی یابی های دقیق توموری نیز اثبات شد و نشان داد که این تومورهای تخم مرغی همه ویژگی های اصلی سرطان تخمدان را دارد.

نکته جالب و مهم این مدل، شکل گیری سه روزه تومور بود. این فرایند بسیار سریع بود، این در حالی است که رسیدن به چنین تومورهایی در موش چندین هفته طول می کشد. به خاطر سریع بودن تولید این مدل، می توان از آن برای تست داروهای ضد سرطانی مختص هر بیمار استفاده کرد و تست ها ظرف کمتر از یک هفته به سرانجام می رسد.