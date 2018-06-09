۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۱۴

در پیامی؛

جهانگیری درگذشت حجت‌الاسلام احمد احمدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت حجت الاسلام احمد احمدی عضو پیشکسوت شورای عالی انقلاب فرهنگی را تسلیت گفت.

متن پیام اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت تأسف انگیز روحانی دانشمند و محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمد احمدی عضو پیشکسوت شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی موجب تأثر و تألم گردید.

ضایعه فقدان این روحانی گرانقدر و استاد فلسفه دانشگاه که عمر با برکت خویش را صرف توسعه علم و دانش، گسترش آموزه های اخلاقی و اسلامی و ترویج فرهنگ این مرز و بوم و نیز تعلیم و تربیت دانشجویان و دانش پژوهان مختلف نمود را به جامعه علمی کشور، شاگردان، علاقه مندان و خانواده محترم ایشان بویژه جناب آقای دکتر وحید احمدی صمیمانه تسلیت می گویم و برای آن عالم وارسته رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان معزا صبر و اجر مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور

