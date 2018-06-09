به گزارش خبرگزاری مهر معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت حجت الاسلام احمد احمدی عضو پیشکسوت شورای عالی انقلاب فرهنگی را تسلیت گفت.

متن پیام اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت تأسف انگیز روحانی دانشمند و محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمد احمدی عضو پیشکسوت شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی موجب تأثر و تألم گردید.

ضایعه فقدان این روحانی گرانقدر و استاد فلسفه دانشگاه که عمر با برکت خویش را صرف توسعه علم و دانش، گسترش آموزه های اخلاقی و اسلامی و ترویج فرهنگ این مرز و بوم و نیز تعلیم و تربیت دانشجویان و دانش پژوهان مختلف نمود را به جامعه علمی کشور، شاگردان، علاقه مندان و خانواده محترم ایشان بویژه جناب آقای دکتر وحید احمدی صمیمانه تسلیت می گویم و برای آن عالم وارسته رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان معزا صبر و اجر مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور