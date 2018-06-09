پروازهای تهران- سلیمانیه فردا از سر گرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد پرس، «طاهر عبدالله» مدیر فرودگاه سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد از فردا یکشنبه پروازهای تهران- سلیمانیه از سر گرفته می شود.

عبدالله تأکید کرد که از روز یکشنبه ساعت ۱۱ پروازهای تهران و سلیمانیه از سرگرفته خواهد شد و دو پرواز در طول هفته به وسیله شرکت هواپیمایی ماهان ایران انجام خواهد شد.

وی ضمن تأکید بر اینکه در صورت افزایش تقاضا، تعداد پروازها نیز بیشتر خواهد شد، گفت که در حال حاضر فقط پروازهای مسافرتی از سرگرفته شده و پروازهای باری انجام نخواهد شد.

پروازهای هوایی ایران به فرودگاه بین المللی سلیمانیه در طول ۶ ماه گذشته متوقف شده بود. بعد از اجرای همه پرسی غیر قانونی اقلیم کردستان عراق، «حیدر العبادی» نخست وزیر این کشور دستور داد همه فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی اقلیم کردستان مسدود شده و هدایت آن بر عهده دولت مرکزی باشد.

ترکیه و ایران در این راستا مرزهای زمینی و هوایی خود را به روی اقلیم کردستان مسدود کردند. با این حال بعد از توافق های انجام شده هنوز ترکیه پروازهای خود را به فرودگاه بین المللی سلیمانیه از سر نگرفته است.