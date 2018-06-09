وزارت کشور با الحاق ۶ روستا به شهر تبریز موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت سیاسی دفتر تقسیمات کشوری طی نامهای رسمی در اردیبهشت ماه به مدیر کل امور سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجانشرقی از موافقت وزارت کشور با الحاق شش روستای اطراف تبریز به محدوده قانونی شهرها خبر داده است.
بر اساس اعلام معاونت سیاسی دفتر تقسیمات کشوری به استانداری آذربایجانشرقی، روستاهای خلجان، کرگج، کجا آباد، آناخاتون، فتح آباد و الوار علیا در حومه شهر تبریز با الحاق به محدوده قانونی تبریز از فهرست دهستانهای دفتر تقسیمات کشوری خارج شدهاند و این موضوع به شورای اداری استان نیز ابلاغ شده است.
همچنین الحاق روستاهای حقوردی آباد به جلفا و روستای شیشوان به شهرستان عجبشیر نیز به تائید وزارت کشور رسیده و کد آبادی آنان حذف شده است.
