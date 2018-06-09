  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۳۲

با حکم وزیر کشور :

معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان منصوب شد

اهواز - با حکم وزیر کشور، سید علی بحرینی مقدم به سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به سید علی بحرینی مقدم آمده است: بنا به پیشنهاد استاندار خوزستان و با توجه به تائید معاونین توسعه مدیریت و منابع و هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به موجب این حکم به سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان منصوب می شوید .

همچنین در این حکم بیان شده است: امید است ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمان ها و دستگاه های کشوری و لشگری استان و بهره گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و وزارت متبوع و نیز خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها