معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به سید علی بحرینی مقدم آمده است: بنا به پیشنهاد استاندار خوزستان و با توجه به تائید معاونین توسعه مدیریت و منابع و هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به موجب این حکم به سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان منصوب می شوید .

همچنین در این حکم بیان شده است: امید است ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمان ها و دستگاه های کشوری و لشگری استان و بهره گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و وزارت متبوع و نیز خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.