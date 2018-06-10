  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۰

مهر پیگیری کرد

آخرین خبرها از وضعیت صدرالدین شجره/ استراحت در منزل ادامه دارد

آخرین خبرها از وضعیت صدرالدین شجره/ استراحت در منزل ادامه دارد

صدرالدین شجره هنرمند پیشکسوت رادیو از وضعیت سلامتی خود در این روزها سخن گفت.

صدرالدین شجره کارگردان و نویسنده نمایش های رادیویی درباره وضعیت جسمانی خود در چند ماه گذشته به خبرنگار مهر بیان کرد: بعد از سه ماه پیگیری روند درمانی و جراحی هایی که داشتم، می توان گفت اکنون نسبت به آن روزها بهتر هستم. 

وی ادامه داد: این روزها در منزل در حال استراحت هستم و البته باید به پزشک مراجعه کنم تا ببینم تجویز جدیدی دارد یا خیر.

شجره همچنین درباره مسایل مربوط به روند درمانی خود و بیمه عنوان کرد: بیمه من از طرف صداوسیما مشکلی ندارد و روند اداری خود را در این زمینه طی می کند اما بخشی از هزینه ها را به هر حال باید خودم بپردازم.

وی در پایان گفت: من عضو افتخاری خانه هنرمندان هستم و شاید از این طریق هم اقدام کنم تا ببینم چقدر می توانم از بیمه خانه هنرمندان استفاده کنم.

کد مطلب 4316294
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها