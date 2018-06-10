آخرین خبرها از وضعیت صدرالدین شجره/ استراحت در منزل ادامه دارد

صدرالدین شجره کارگردان و نویسنده نمایش های رادیویی درباره وضعیت جسمانی خود در چند ماه گذشته به خبرنگار مهر بیان کرد: بعد از سه ماه پیگیری روند درمانی و جراحی هایی که داشتم، می توان گفت اکنون نسبت به آن روزها بهتر هستم.

وی ادامه داد: این روزها در منزل در حال استراحت هستم و البته باید به پزشک مراجعه کنم تا ببینم تجویز جدیدی دارد یا خیر.

شجره همچنین درباره مسایل مربوط به روند درمانی خود و بیمه عنوان کرد: بیمه من از طرف صداوسیما مشکلی ندارد و روند اداری خود را در این زمینه طی می کند اما بخشی از هزینه ها را به هر حال باید خودم بپردازم.

وی در پایان گفت: من عضو افتخاری خانه هنرمندان هستم و شاید از این طریق هم اقدام کنم تا ببینم چقدر می توانم از بیمه خانه هنرمندان استفاده کنم.