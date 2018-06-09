به گزارش خبرگزاری مهر، علی جباری مربی تیم ملی وزنه برداری در خصوص آغاز تمرینات تیم ملی بزرگسالان، اظهار داشت: مرحله چهارم اردوی ملی پوشان کشورمان برای آمادگی هر چه بهتر جهت شرکت در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اندونزی با حضور ۱۲ وزنه بردار (مجید عسگری، علی مکوندی، کیانوش رستمی، سهراب مرادی، سید ایوب موسوی، پیمان جان، محمدرضا براری، علی هاشمی، علیرضا سلیمانی، محسن بهرام زاده، بهداد سلیمی و سعید علی حسینی) از امروز شنبه (۱۹ خردادماه) در کمپ تیم های ملی آغاز شد.

وی ادامه داد: رکوردگیری نهایی این مرحله از اردوی ملی پوشان، همزمان با هفته نخست لیگ برتر وزنه برداری طی روزهای ۵ و ۶ تیرماه در تالار وزنه برداری آزادی تهران انجام می شود و در نهایت ۷ ملی پوش برای حضور در بازی های آسیایی انتخاب می شوند. مرحله پنجم اردوها نیز سه هفته ای خواهد بود که از ۸ تیرماه در یکی از شهرهای شمالی کشورمان آغاز می شود. آخرین مرحله اردوی ملی پوشان نیز در تهران است و تا اعزام به بازی های آسیایی تمرینات خود را انجام می دهند.

جباری در پایان در خصوص آمادگی نفرات حاضر در اردوها گفت: وزنه برداران تیم ملی با تمرینات مداوم و مستمرشان، در حال پیشرفت هستند و هر روز رکوردهای خیلی خوبی را از خود به جای می گذارند. امیدوارم در زمان باقی مانده تا بازی‌های آسیایی هم به آمادگی کامل خود برسند و در این رویداد مهم نیز تمامی نفرات به مدال های خوشرنگ و با ارزش دست پیدا کنند.