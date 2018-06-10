به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش همدان، محمد پورداود گفت: ۲۰ پایگاه سنجش ثابت و سیار در استان همدان برای ارزیابی سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان راه‌اندازی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: ‌اجرای برنامه سنجش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و پیشگیری از بروز مشکلات در آینده بسیار موثر است.

محمد پورداود افزود: سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان هر ساله توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی انجام می شود تا کودکانی که گرفتار اختلالات یادگیری، شنوایی، بینایی، ذهنی و نظیر آن هستند شناسایی شوند.