«چشم برهم زدن» گروتسک ایرانی است/ بمباران زمان پخش «اوشین»

محمد زیکساری کارگردان «چشم برهم زدن» که اجرای عمومی خود را از ۲۰ خردادماه در تماشاخانه حافظ آغاز کرده است به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه «چشم بر هم زدن» اقتباسی از رمان «بزرگ بابای آنتن دار» نوشته فرهاد بابایی است که توسط محمد زارعی به نگارش درآمده است.

وی درباره داستان و مضمون نمایش توضیح داد: این نمایش داستان خانواده ای را در دهه ۶۰ روایت می کند که در زمان تماشای سریال «اوشین» بمب به خانه شان اصابت می کند. البته نمایش در زمان حال روایت می شود و ما از طریق پسر نوجوان این خانواده که حالا بزرگ شده اما انگار روح و جسمش هنوز در آن زمان مانده است وارد یک تونل ذهنی شده و در یک سفر زمانی به آن دوران باز می گردیم تا پسر بتواند از این طریق داروهای مادرش را که در آن زمان جامانده بیاورد.

زیکساری که پیش از این نمایش را در تماشاخانه ارغنون به صحنه برده بود درباره تغییراتی که کار نسبت به گذشته پیدا کرده است، عنوان کرد: نسبت به اجرای گذشته چند بازیگر عوض شده و برخی از صحنه ها نیز تغییرات اندکی کرده اند. مشکلی که ما در سالن حافظ داریم این است که صندلی های سالن به صورت سه سویه طراحی شده اند در حالی که اجرای ما قاب عکسی است به همین دلیل مجبور شدیم دکور را به صورت نیم دایره طراحی و نمایش را در عمق صحنه اجرا کنیم تا مخاطبانی که در اطراف نشسته اند دید بهتری نسبت به کار داشته باشند. در اجرای قبلی همه اتفاقات جلو چشم مخاطبان رخ می داد اما در این اجرا نمایش به شکلی کارت پستالی ارایه می شود.

وی درباره فضاسازی نمایش بیان کرد: «چشم بر هم زدن» را می توان یک گروتسک ایرانی به حساب آورد. بازی ها و فضاسازی اثر در یک بستر رئالیستی رخ می دهد اما در نمایش شاهد یک سری عناصر هستیم که کار را از فضای واقع گرایانه دور می کند مثل شکست های زمانی که نمایش را به رئالیسم جادویی نزدیک و یا ورود یک کاراکتر به نمایش که فضا را سوررئال می کند.

این کارگردان در پایان صحبت هایش درباره اقتباسی که از رمان «بزرگ بابای آنتن دار» شده است، گفت: زمانی که من رمان را خواندم با محمد زارعی تماس گرفتم و قرار شد وی نمایشنامه ای از دل این رمان بیرون بکشد اما از آنجا که رمان بسیار سیال نوشته شده و همه اتفاقات از دید یک چشم که گوشه ای پرتاب شده است روایت می شود نگارش نمایشنامه کار سختی بود از همین رو من یک خط کلی از داستان را درآوردم و پیشنهاد دادم که زارعی این خط داستانی را به نمایشنامه تبدیل کند. در حقیقت اتمسفر و حال و هوا و کاراکترها از رمان گرفته شده اما قصه را خودمان طراحی کردیم.

این اثر نمایشی که ‌تهیه کنندگی آن بر عهده مهرنوش حسن پور است از ٢٠ خرداد تا ١۵ تیر ماه هر روز ساعت ١٨:٣٠ در تالار حافظ روی صحنه می‌رود.

ابراهیم عزیزی، سرور عرب پور، علی پویا قاسمی، نسترن پارسائیان، رعنا قادری، کامیار دریاکناری، سروش شاکر، مهرداد مصطفوی، ملینا پورکاظمی، پرهام یداللهی، هانیه نجفی، بهنوش ناصرپور از جمله بازیگران «چشم برهم زدن» هستند.