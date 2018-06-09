مهدی خدابخش به مبارزه پایانی راه پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که در استانبول جریان دارد کاراته کاهای کشورمان امروز شنبه ۱۹ خردادماه در دو بخش کاتا و کومیته به مصاف رقبای خود رفتند.

در مبارزات وزن ۸۴- کیلوگرم تیم کشورمان هفت نماینده داشت که مهدی خدابخش با شکست همه رقبا راهی دیدار نهایی شد و پورشیب در مرحله نیمه نهایی بازنده و راهی دیدار رده بندی شد.

ذبیح الله پورشیب پس از یک دور استراحت، «آنتوان ایساکائو» از بلاروس را ۳ بر یک شکست داد و سپس برابر «دانیریولداشف» از قزاقستان ۴ بر ۳ پیروز شد و در مرحله یک چهارم نهایی نیز «پناه عبدالله اف» از آذربایجان را نیز ۵ بر ۴ از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی رسید. سرگروه تیم ملی کشورمان در این مرحله مقابل «برات جاکوپی» از مقدونیه پس از تساوی ۳ بر ۳ با قانون «سنشو» (امتیاز نخست) بازنده شد.

مهدی خدابخشی نیز از پائین جدول کار خود را پیروزی ۲ بر صفر برابر «تورگوت حسنوف« از آذربایجان آغاز کرد و سپس «گوکان گوندوز» از ترکیه را ۶ بر صفر از پیش رو برداشت و در ادامه برابر «جورجیوس زانوس» از یونان پیروز از تاتامی خارج شد. خدابخش در مرحله یک چهارم نهایی ۵ بر صفر مقابل مهدی قراری زاده دیگر نماینده کشورمان پیروز و به نیمه نهایی راه یافت و در ادامه با پیروزی ۲ بر صفر مقابل «میشله مارتینا» از ایتالیا به دیدار نهایی راه پیدا کرد تا عصر یکشنبه برای کسب مدال طلا به مصاف «برات جاکوپی» از مقدونیه برود.

کیوان بابان در همین وزن و مبارزه نخست «آنته میکویچ» از کرواسی را استفاده از قانون سنشو شکست داد و سپس ۹ بر ۴ نتیجه را به «دنیس دنیسنکو» از روسیه واگذار کرد.

مجید نیکوهمت در پیکار با « نلو ماستری» از ایتالیا ۵ بر ۴ مغلوب شد. احسان حیدری بعد از پیروزی ۲ بر یک برابر «محمد الکتبی» از مصر، یک بر سه مقابل «اگور آکتاش» از ترکیه باخت و حذف شد.

مهدی قراری زاده پس از یک دوراستراحت، «الکساندر علی اف» از روسیه را ۴ بر یک شکست داد. وی در مبارزه دوم خود «والری چوبوتار» از اکراین را ۷ بر ۵ از پیش رو برداشت.وی در ادامه به خدابخشی باخت. علی فداکار در پیکار با «ایلیا گرانوسف» از روسیه با رای داوران پیروز از میدان خارج شد و در ادامه ۲ بر صفر «پیتر اسپاسینوسکی» از مقدونیه را از پیش رو برداشت و سپس ۵ بر صفر برابر «برایان تایمرمانز» از هلند بازنده شد.

کار بزرگ محمودی در کاتای انفرادی

در کاتای انفرادی ابوالفضل شهرجردی دور نخست ۳ بر ۲ «وفا گوکتاش» از ترکیه را شکست داد و در ادامه ۲ بر ۳ برابر «کوجی آریموتو» از ژاپن بازنده شد. امیربهادرتدین پس از برتری ۵ بر صفر مقابل «الساندرو بودیچ» از ایتالیا، ۵ بر صفر نتیجه را به «چیکاشی هایاشیدا» از ژاپن واگذار کرد.

احمد رضا محمودی جوان ۱۷ ساله کاتای کشورمان ابتدا ۵ بر صفر «دومنیک بارتوسکا» از جمهوری را از پیش رو برداشت و در ادامه دست به کار بزرگی زد و در یک اجرای کم نقص ۳ بر ۲ «ایسی شیمبابا» از ژاپن دارنده مدال طلای کاراته وان هلند و سه برنز این مسابقات در اتریش، اسپانیا و فرانسه شکست داد. محمودی در مبارزه سوم خود ۵ بر صفر برابر «عدنان الحکیم» از مصر بازنده و از دور مسابقات خارج شد.

علیپور حذف شد

تیم اعزامی ایران به مسابقات در وزن ۶۱- کیلوگرم تنها یک نماینده داشت. رزیتا علیپور کار خود را با پیروزی ۲ بر صفر مقابل «نینا رادنویچ» از سوئیس آغاز کرد و سپس ۴ بر صفر «تتیانا ایزلار» از هلند را شکست داد. وی درادامه ۱ بر ۲ نتیجه را به «آنیتا سروگینا» از اکراین واگذار کرد و این رقیب نیز دور بعد به نماینده فرانسه باخت تا علیپور از دور مسابقات حذف شود.

شکست مبینا کاویانی

در وزن ۶۸- کیلوگرم نیز تیم کشورمان یک نماینده داشت. مبینا کاویانی دور نخست ۳ بر صفر «آیات فتیان» از اردن را شکست داد و در ادامه برابر «کریستیانا گونزالس» با قانون سنشو بازنده شد.

این رقابتها در استانبول جریان دارد و در ادامه مسابقات امروز کاراته کاها در کومیته انفرادی پیکار می کنند.