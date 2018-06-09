مشارکت تشکل های واجد شرایط در انجام فعالیت های سوادآموزی دراستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمدالله خواهش نیک ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: واگذاری فعالیت ها در سال جدید با ارائه فراخوان در پایان خردادماه انجام می شود.

وی بیان داشت: جمعیت تحت پوشش تعیین شده برای سوادآموزی در سال جاری پنج هزار و۶۳۵ نفر است.

خواهش نیک تصریح کرد: ثبت نام این تعداد سوادآموز نسبت به سال گذشته بیش از یکهزار نفر افزایش داشته است.

وی افزود: نام نویسی از بی سوادان استان از اول تیرماه آغاز می شود و سواد آموزی استان همچنین آماده همکاری با کسانی است که می توانند در امر سوادآموزی مشارکت کنند.

خواهش نیک با بیان اینکه افزایش سطح سواد در جامعه پیشرفت جامعه را به دنبال دارد، گفت: خشکاندن ریشه بی سوادی در استان در های توسعه و پیشرفت را می گشاید و جامعه را به سمت توسعه در ابعاد مختلف هدایت می کند.