  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۰

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

مشارکت تشکل های واجد شرایط در انجام فعالیت های سوادآموزی دراستان

یاسوج- معاون سوادآموزی آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: مؤسسه ها و تشکل های واجد شرایط می توانند در انجام فعالیت های سوادآموزی مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمدالله خواهش نیک ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: واگذاری فعالیت ها در سال جدید با ارائه فراخوان در پایان خردادماه انجام می شود.

وی بیان داشت: جمعیت تحت پوشش تعیین شده برای سوادآموزی در سال جاری پنج هزار و۶۳۵ نفر است.

خواهش نیک تصریح کرد: ثبت نام این تعداد سوادآموز نسبت به سال گذشته بیش از یکهزار نفر افزایش داشته است.

وی افزود: نام نویسی از بی سوادان استان از اول تیرماه آغاز می شود و سواد آموزی استان همچنین آماده همکاری با کسانی است که می توانند در امر سوادآموزی مشارکت کنند.

خواهش نیک با بیان اینکه افزایش سطح سواد در جامعه پیشرفت جامعه را به دنبال دارد، گفت: خشکاندن ریشه بی سوادی در استان در های توسعه و پیشرفت را می گشاید و جامعه را به سمت توسعه در ابعاد مختلف هدایت می کند.

کد خبر 4316347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

