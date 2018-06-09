پلمب کارگاه مرمت و احیای خانه تاریخی حکیمیان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، شهرداری منطقه سه زنجان ۱۱ اردیبهشت ماه کارگاه را بدلیل عدم وجود مجوز تعمیرات تعطیل و نسبت به ضبط ابزار آلات کارگاهی اقدام نشده است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی زنجان گفت: شهرداری منطقه سه برای دومین بار در سالجاری دستور توقف مرمت و احیای این بنا را بدلیل نبودن مجوز تعمیرات صادر کرده است این درحالیست که میراث برای مرمت و احیا نیازی به اخذ مجوز از شهرداری ندارد.

مهرداد عسگریان ادامه داد: این توقف، منجر به اخلال در انجام عمیلات مرمت و احیا شده است و چه بسا با توجه به مشکلات جذب اعتبارات ، اگر این مشکل حل نشود سازمان میراث فرهنگی کشور کل پروژه تبدیل بنای تارخی خانه حکیمیان به موزه فرهنگ عامه را برای استان زنجان منتفی اعلام کند.

عسگریان گفت: از سال ۹۵ کارگاه مرمت و احیا در این بنای تاریخی متعلق به اواخر دوره قاجار در زنجان آغاز بکار کرده، این بنا بزرگترین خانه تاریخی زنجان با مساحت ۱۲۰۰ متر مربع محسوب می شود.

خانه تاریخی حکیمیان از جمله بناهای تاریخی شهر زنجان است که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این بنا از سال ۹۵ بر اساس تفاهمنامه ای با اداره راه و شهرسازی بصورت ۱۰ ساله در اختیار اداره کل میراث فرهنگی زنجان قرار گرفته و در این مدت مراجعه و اخطاری از سوی شهرداری مبنی بر نبود مجوز صورت نگرفته ولی طی یک ماه گذشته شهرداری این رویه را پیش گرفته است.

بر اساس قوانین اماکن تاریخی شهرداری یکی از دستگاه هایی است که موظف به حفظ عرصه آثار تاریخی است.