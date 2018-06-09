۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

رئیس سازمان صنعت استان قزوین:

مدیران واحدهای صنعتی به تعهدات خود عمل کنند

قزوین- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: مدیران واحدهای صنعتی در استان باید به مصوبات ستاد تسهیل اهمیت دهند و به تعهدات خود در برابر بانکها و دستگاههای دولتی عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که روز شنبه در استانداری تشکیل شد اظهارداشت:با توجه به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری در حمایت از کالای ایرانی،همه باید تلاش کنیم تا این رهنمود عملیاتی شود.

وی افزود: رویکرد اصلی ما حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران است اما قرار نیست نگاه منصفانه به مسائل نداشته باشیم و فشار بیش از حد به بانکها وارد کنیم.

پرزحمت بیان کرد: همانگونه که از بانکها انتظار همراهی و مساعدت در پرداخت تسهیلات و استمهال و تقسیط وام را داریم باید تولیدکنندگان هم به تعهدات خود پایبند باشند و آنچه در ستاد تسهیل مصوب می شود را اجرایی کنند.

رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان قزوین یادآورشد: اگر مدیران صنعتی به مصوبات اهمیت ندهند نمی توان از بانکها و ادارات مالیات و بیمه انتظار همکاری بیشتری داشت.

وی گفت: رویکرد مسئولان استان همراهی همه جانبه با تولیدکنندگان واقعی و پرتلاش است و با هماهنگی و همکاری دو سویه می توان امیدوار بود بسیاری از مشکلات را در بخش تولید حل کرد.

پرزحمت همچنین گزارشی از روند پرداخت تسهیلات بهین یاب و مصوبات کارگروه در سال ۹۶ و سه ماهه نخست سال ۹۷ ارائه کرد.

در ادامه جلسه مشکلات ۴ واحد صنعتی، تولیدی و معدنی، فعال در تولید میل گرد، مواد شوینده و بهداشتی، ظروف بلوری و سنگ معدنی درخصوص بیمه ومالیات وبانکها در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مورد رسیدگی قرارگرفت و تصمیمات لازم برای حل آنها گرفته شد.

