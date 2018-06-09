مدیران کم کار خواسته های دشمن را برآورده می کنند/سفارش نمی پذیرم

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در نخستین کارگروه تخصصی امور اقتصادی که در سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: در طول انقلاب اسلامی بدنبال فراهم کردن یک زندگی ایده آل و رفاه اجتماعی برای شهروندان است. ساماندهی و انتقال صنوف به اطراف شهرها در راستای ایجاد حداقل های شهرنشینی و رفاه شهری است.

وی عنوان کرد: کاهش ترافیک و دور کردن صنوف آلاینده از شهرها اولین مولفه های مدیریت خوب شهری است. یکی از مشکلات شهر بندرعباس کم توجهی به این بخش است، شهر بندرعباس به عنوان اولین بندر ایران، باید نگین شهرهای بندری کشور باشد. اگر یک شهر بندری قابل رقابت با شهرهای بندری خارجی باشد باید نام بندر عباس بیایید، اما در شرایط کنونی بندرعباس قابلیت رقابت با سایر شهرهای بنادر جهان را ندارد.

استاندار هرمزگان در مورد سرنوشت صنوف مزاحم و آلاینده در شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: جلسه مشترکی بین دستگاههای متولی برگزار شود، سه نقطه از شهر بندرعباس چه داخل شهر و چه بیرون مشخص شود و ادارات راه و شهرسازی، شهرداری و منابع طبیعی سریعا نسبت به اعطای زمین اقدام کنند. همچنین معاونان استاندار باید یک برنامه زمانبندی شده در مورد استقرار نمایشگاه اتومبیل، بنکداران و میوه و تربار در مکان های مشخص شده اعلام کنند.

وی در مورد مشکل صنوف ابرازداشت: مالکیت باید به خود صنوف داده شود. شهرداری چه نیازی به مالکیت دارد. هشت ماه پیگیری کردم و ناظر هستم که هنوز پروژه به خوبی پیش نرفته است و راضی نیستم. همه دستگاههایی که در بنکداران و میوه و تره بار فعال هستند باید به خودشان نمره منفی بدهند.

وی افزود: انتظار داشتم این موضوع در سطح شهرستان بندرعباس توسط فرمانداری انجام می شد و کلیات در سطح استان مطرح می شد.

همتی با گلایه از عدم اجرایی شدن مصوبات استانی و ملی در هرمزگان بیان داشت: یکی از مشکلاتی که مصوبات اجرایی نمی شود دور میز نشینی مدیران است. تصمیمات قشنگ می گیریم اما اجرایی نمی شود. یکی از مهمترین ضعف های مدیریتی ما در این جلساتنوع نگاه ما به مدیریت است. این مشکل در مدیریت کلان از گذشته تا کنون وجود داشته است. نگاه ما به مدیریت سهل ترین شغل است. مدیریت سهل ترین شغل نیست بلکه سخت ترین و پیچیده ترین شغل است.

به گفته وی، چون نگاه به مدیریت سهل است، اعتبارات هدر می رود، مشکلات مردم هم حل نمی شود. مدیر شدن کار هر کس نیست. متاسفانه در حوزه مدیریتی برای زمان و وقت ارزشی قائل نیستیم، بنده به عنوان استاندار در مورد کار مردم با هیچ کس عقد اخوت ندارم و سفارش نمی پذیرم، باید کار مردم در کمترین زمان به پایان برسد. نگاهمان به مدیریت باید تغییر کند.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه حمایت از بخش خصوصی باید به یک ارزش تبدیل شود. از واگذاری امور به بخش خصوصی نترسیم. اظهارداشت: هر کس کار را در دستگاهی طولانی یا پیچیده کند او را هم راستا با دشمنان نظام و انقلاب می دانم. در جنگ اقتصادی قرار داریم و رویارویی مستقیم با آمریکا و همپیمانان این کشور قرار داریم. نباید فرآیند کارها را پیچیده کنیم که مردم در تنگنا قرار بگیرند.

وی تاکید کرد: با هیچ کس عقد اخوت نبسته ام و از کسی نمی گذرم، هر جا کوتاهی کند عذر او را می خوام و اجازه ادامه فعالیت به این مدیر را نمی دهم. هر مدیری کم کاری کند در خط دشمن می بینم.

وی عنوان کرد: هیچ نهاد نظارتی روند کار را قفل نکند. مدیران با اقتدار پیش بروند و از بخش خصوصی حمایت کنند. از تصمیم درست نترسید بنده از مدیران پرتلاش حمایت می کنم.