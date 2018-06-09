به گزارش خبرنگار مهر، معرفت آذری ظهر شنبه در بازدید از راه های ییلاقی عشایر مشگین شهر ادامه داد: مرمت ۴۵۰ کیلومتر از راه‌های ییلاقی عشایر مشگین شهر در تمام محورها آغاز شده و پیش بینی می کنیم طی روزهای آینده این طرح به اتمام برسد.

وی با اشاره به بکارگیری دستگاه های راهسازی برای مرمت و تیغ‌زنی راه های عشایری متذکر شد: به دلیل عدم پاسخگویی امکانات و تجهیزات راهسازی اداره امور عشایر، راهداری استان در اجرای این طرح مشارکت کرده است.

مدیرکل امور عشایر استان در عین حال با اشاره به مرمت محورهای ییلاقی شهرستان های سرعین و نمین با همکاری راهداری تصریح کرد: در حال حاضر عشایر این استان با مشکل تامین آب شرب و وضعیت نامناسب راه ها در مناطق ییلاقی و قشلاقی مواجه هستند.

وی با بیان اینکه عدم تحقق ماده ۵ و ۱۳ آیین نامه ساماندهی عشایر منجر به افزایش مشکلات این قشر شده است، برلزوم تحقق سهم عشایر استان از محل عوارض درآمد عمومی و عوارض آلایندگی قانون مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه خدمات به عشایر شد.

آذری با اشاره به گلایه مندی عشایر از عدم ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی بیان داشت: با این وجود به دلیل بارندگی های اخیر وضعیت مراتع ییلاقی عشایر امسال بسیار مطلوب بوده و موجب امیدواری برای افزایش تولیدات و درآمد عشایر طی سال جاری شده است.