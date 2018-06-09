۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۲

مدیرکل امور عشایر اردبیل:

راه‌های ییلاقی عشایر مشگین‌شهر در ۱۵ محور مرمت می‌شود

مشگین‌شهر – مدیرکل امور عشایر استان اردبیل با اشاره به وضعیت نامناسب راه‌های عشایری استان، از آغاز طرح مرمت تمام راه‌های ییلاقی عشایر مشگین‌شهر در ۱۵ محور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معرفت آذری ظهر شنبه در بازدید از راه های ییلاقی عشایر مشگین شهر ادامه داد: مرمت ۴۵۰ کیلومتر از راه‌های ییلاقی عشایر مشگین شهر در تمام محورها آغاز شده و پیش بینی می کنیم طی روزهای آینده این طرح به اتمام برسد.

وی با اشاره به بکارگیری دستگاه های راهسازی برای مرمت و تیغ‌زنی راه های عشایری متذکر شد: به دلیل عدم پاسخگویی امکانات و تجهیزات راهسازی اداره امور عشایر، راهداری استان در اجرای این طرح مشارکت کرده است.

مدیرکل امور عشایر استان در عین حال با اشاره به مرمت محورهای ییلاقی شهرستان های سرعین و نمین با همکاری راهداری تصریح کرد: در حال حاضر عشایر این استان با مشکل تامین آب شرب و وضعیت نامناسب راه ها در مناطق ییلاقی و قشلاقی مواجه هستند.

وی با بیان اینکه عدم تحقق ماده ۵ و ۱۳ آیین نامه ساماندهی عشایر منجر به افزایش مشکلات این قشر شده است، برلزوم تحقق سهم عشایر استان از محل عوارض درآمد عمومی و عوارض آلایندگی قانون مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه خدمات به عشایر شد.

آذری با اشاره به گلایه مندی عشایر از عدم ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی بیان داشت: با این وجود به دلیل بارندگی های اخیر وضعیت مراتع ییلاقی عشایر امسال بسیار مطلوب بوده و موجب امیدواری برای افزایش تولیدات و درآمد عشایر طی سال جاری شده است.

کد خبر 4316366
محمد میرزایی ناطق

