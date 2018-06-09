  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۵

فرماندار اندیمشک بیان کرد:

لزوم شناسایی و معرفی ظرفیت های اقتصادی اندیمشک

اندیمشک- فرماندار اندیمشک گفت: باید ظرفیت‌های اقتصادی و پتانسیل‌های بالقوه شهرستان به منظور آشنایی سرمایه‌گذاران معرفی شود.

به گزارش خبرنگار مهر پیمان جهانگیری ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، حضور شهروندان اندیمشک در راهپیمایی روز قدس را جلوه بصریت و موقعیت‌شناسی مردم اندیمشک خواند و افزود: شهروندان اندیمشک هم‌زمان با سایر مسلمانان و ملت‌های آزاده خشم خود را از جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیست اعلام و تجدید میثاق دیگری با بنیانگذار انقلاب و رهبری کردند.

وی با اشاره به فشارها و تحریم‌های خصمانه و یک‌جانبه دولت آمریکا علیه دولت و ملت ایران گفت: دولت حامی رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور است.

جهانگیری، جذب سرمایه‌گذار را اولویت شهرستان اندیمشک برشمرد و اظهار کرد: باید ظرفیت‌های اقتصادی و پتانسیل‌های بلقوه شهرستان به منظور آشنایی سرمایه‌گذاران معرفی شود.

جهانگیری، راه‌آهن اندیمشک را دارای نقش و تاثیرگذار در اقتصاد منطقه و شهرستان دانست و گفت: راه‌آهن شهرستان اندیمشک یک بارانداز صرف نبوده و با توجه به وجود راه، سد، محصولات کشاورزی، نزدیکی به مرزهای بین‌الملل و امکانات تعمیرات از امتیازات برجسته برخوردار است.

وی با تاکید بر احداث بندر خشک اندیمشک تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود شهرستان، منطقه و استان و نقش برجسته راه‌آهن در رونق اقتصادی و جاب‌جایی بار از احداث بندر خشک اندیمشک با مشارکت بخش خصوصی در آینده نزدیک خبر داد.

فرماندار اندیمشک افزود: باید موانع سرمایه‌گذاری، راه‌کارهای تقویت کسب‌وکار در اندیمشک در زمینه رونق اقتصادی شهرستان شناخته، برنامه‌ریزی و برای جذب سرمایه‌گذاران اقدامات طراحی شود.

کد خبر 4316367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها