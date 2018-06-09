لزوم شناسایی و معرفی ظرفیت های اقتصادی اندیمشک

به گزارش خبرنگار مهر پیمان جهانگیری ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، حضور شهروندان اندیمشک در راهپیمایی روز قدس را جلوه بصریت و موقعیت‌شناسی مردم اندیمشک خواند و افزود: شهروندان اندیمشک هم‌زمان با سایر مسلمانان و ملت‌های آزاده خشم خود را از جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیست اعلام و تجدید میثاق دیگری با بنیانگذار انقلاب و رهبری کردند.

وی با اشاره به فشارها و تحریم‌های خصمانه و یک‌جانبه دولت آمریکا علیه دولت و ملت ایران گفت: دولت حامی رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور است.

جهانگیری، جذب سرمایه‌گذار را اولویت شهرستان اندیمشک برشمرد و اظهار کرد: باید ظرفیت‌های اقتصادی و پتانسیل‌های بلقوه شهرستان به منظور آشنایی سرمایه‌گذاران معرفی شود.

جهانگیری، راه‌آهن اندیمشک را دارای نقش و تاثیرگذار در اقتصاد منطقه و شهرستان دانست و گفت: راه‌آهن شهرستان اندیمشک یک بارانداز صرف نبوده و با توجه به وجود راه، سد، محصولات کشاورزی، نزدیکی به مرزهای بین‌الملل و امکانات تعمیرات از امتیازات برجسته برخوردار است.

وی با تاکید بر احداث بندر خشک اندیمشک تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود شهرستان، منطقه و استان و نقش برجسته راه‌آهن در رونق اقتصادی و جاب‌جایی بار از احداث بندر خشک اندیمشک با مشارکت بخش خصوصی در آینده نزدیک خبر داد.

فرماندار اندیمشک افزود: باید موانع سرمایه‌گذاری، راه‌کارهای تقویت کسب‌وکار در اندیمشک در زمینه رونق اقتصادی شهرستان شناخته، برنامه‌ریزی و برای جذب سرمایه‌گذاران اقدامات طراحی شود.