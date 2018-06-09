به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده اظهار کرد: به منظور حفاظت و حراست از تپه پیش از تاریخی دهلران این تپه با اعتبارات ملی فنس کشی خواهد شد.
وی افزود: برخی از شرح خدمات این فنسکشی حمل و جوشکاری و برش و خم کاری و...جاگذاری بهصورت کامل لوله ۸۰میلیمتر به ارتفاع ۳متر وتعداد ۲۴۰عدد برای فنس کشی همراه با نصب درپوش فلزی روی لوله ها، حمل و جوشکاری برش ...و جاگذاری بهصورت کامل لوله ۶۰ میلیمتر به طول سه متر جهت فنس کشی به تعداد ۴۸۰ عدد است.
شنبه زاده ادامه داد: تپه علی کش از تپه های قدیمی شهرستان دهلران استان ایلام است که قدمت آن به هزاره ۸ قبل از میلاد می رسد.
وی تصریح کرد: تپه علی کش در جنوب غربی استان ایلام در شش کیلومتری بخش موسیان شهرستان دهلران در میان ارضی کشاورزی و در نزدیکی رود میمه قرار گرفته است.تپه علی کش بین سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۳ توسط فرانک هول و هیئت همراه کاوش شد.
وی افزود: این اثر در تاریخ ۳ آبان ۱۳۷۹ با شماره ثبت ۲۹۷۶ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
