دبیر شورای انقلاب فرهنگی درگذشت حجت الاسلام احمدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با صدور پیامی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد احمدی، عضو پیشکسوت شورای عالی انقلاب فرهنگی را به رهبر معظم انقلاب «مدظله العالی» و جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت گفت. متن کامل این پیام به شرح ذیل است:

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تاثر و تاسف حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد احمدی «ره» به لقاء الهی پیوست و جامعه علمی و فرهنگی کشور را سوگوار ساخت.

آن مرحوم مغفور با کارنامه‌ای سرشار از خدمات ارزشمند علمی و فرهنگی و حضور دیرپا در ستاد انقلاب فرهنگی و سپس شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون شک یکی از خدمتگزاران صدیق فرهنگ اسلامی بود که بدون هیچ‌گونه ادعا و چشم‌داشتی عمر پر برکت خود را در مسیر اعتلای فرهنگ اسلامی و ایرانی صرف کرد.

مرحوم مغفور حجت الاسلام دکتر احمد احمدی که افتخار شاگردی بزرگانی مانند امام خمینی «ره» و علامه طباطبایی «ره» در حوزه علمیه قم را حیات علمی خود داشت، با تحصیل و طی مدارج عالی علمی در دانشگاه و با نگاهی جامع در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه، بنیانگذار نهادهایی مانند دانشگاه تربیت مدرس و سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت» بود که از این مسیر خدمات بزرگی به علم و فرهنگ ایران اسلامی انجام داد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به محضر رهبر معظم انقلاب «مدظله العالی» و جامعه علمی و فرهنگی کشور، در این ایام ماه مبارک رمضان علو درجات و رحمت و مغفرت واسعه الهی را برای این عضو پیشکسوت شورای عالی انقلاب فرهنگی و صبر جمیل برای بازماندگان آن مرحوم را از درگاه ربوبی مسئلت دارم.