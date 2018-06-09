۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹

دبیر شورای انقلاب فرهنگی درگذشت حجت الاسلام احمدی را تسلیت گفت

دبیر شورای انقلاب فرهنگی درگذشت حجت الاسلام احمدی را تسلیت گفت

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور پیامی درگذشت حجت الاسلام احمدی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با صدور پیامی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد احمدی، عضو پیشکسوت شورای عالی انقلاب فرهنگی را به رهبر معظم انقلاب «مدظله العالی» و جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت گفت. متن کامل این پیام به شرح ذیل است:

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تاثر و تاسف حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد احمدی «ره» به لقاء الهی پیوست و جامعه علمی و فرهنگی کشور را سوگوار ساخت.

آن مرحوم مغفور با کارنامه‌ای سرشار از خدمات ارزشمند علمی و فرهنگی و حضور دیرپا در ستاد انقلاب فرهنگی و سپس شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون شک یکی از خدمتگزاران صدیق فرهنگ اسلامی بود که بدون هیچ‌گونه ادعا و چشم‌داشتی عمر پر برکت خود را در مسیر اعتلای فرهنگ اسلامی و ایرانی صرف کرد.

مرحوم مغفور حجت الاسلام دکتر احمد احمدی که افتخار شاگردی بزرگانی مانند امام خمینی «ره» و علامه طباطبایی «ره» در حوزه علمیه قم را حیات علمی خود داشت، با تحصیل و طی مدارج عالی علمی در دانشگاه و با نگاهی جامع در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه، بنیانگذار نهادهایی مانند دانشگاه تربیت مدرس و سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت» بود که از این مسیر خدمات بزرگی به علم و فرهنگ ایران اسلامی انجام داد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به محضر رهبر معظم انقلاب «مدظله العالی» و جامعه علمی و فرهنگی کشور، در این ایام ماه مبارک رمضان علو درجات و رحمت و مغفرت واسعه الهی را برای این عضو پیشکسوت شورای عالی انقلاب فرهنگی و صبر جمیل برای بازماندگان آن مرحوم را از درگاه ربوبی مسئلت دارم.

زهرا سیفی

