افزایش ۹ درصدی دریافت مجوز سقط جنین درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پزشکی قانونی استان تهران، در فروردین ماه سالجاری ۱۵۶ نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ که تعداد درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی ۱۴۳ مورد اعلام شده بود ۹ درصد افزایش یافته است.

شرایط ضروری برای صدور مجوز سقط درمانی به دو گروه تقسیم میشود. شرایط مربوط به ناهنجاری های جنینی و شرایط مربوط به آن شامل: وجود یک بیماری جدی در مادر در مورد مشکلات و ناهنجاری های جنینی، تشخیص قطعی ناهنجاری با آزمایش ژنتیک معتبر و یا سونوگرافی معتبر، ناهنجاری یا ناهنجاریهای موجب حرج مادر، رضایت آگاهانه و کتبی مادر، سن بارداری کمتر از ۱۹هفته براساس سونوگرافی سریال معتبر و تشخیص حرج مادر توسط ۳ متخصص مربوطه و به تایید پزشکی قانونی است.