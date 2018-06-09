مدیر کل امورسیاسی و انتخابات استانداری قزوین منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری، در حکم استاندار قزوین خطاب به صفر فضلی آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این ابلاغ تحت عنوان مدیر کل دفتر امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری منصوب می شوید.

امید است ضمن تلاش در ایجاد هماهنگی و تعامل با نهادها، سازمان ها و دستگاه های کشوری و لشگری استان و نیز بهره گیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله) و اجرای برنامه های دولت تدبیر و امید و خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

صفر فضلی دارای مدرک تحصیلی دکتری مدیریت دولتی است که عضویت در هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری قزوین و معاونت منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه استان از جمله سوابق کاری وی است.