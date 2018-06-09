۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۴۰

بازداشت فعالان حقوق بشر عربستانی؛

«نوف عبدالعزیز » و «میاء الزهرانی» هم بازداشت شدند

در ادامه بازداشت فعالان حقوق زنان و فعالان حقوقی در عربستان، نیروهای امنیتی این کشور دو فعال دیگر را بازداشت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عربستان دو فعال حقوق بشری دیگر را بازداشت کرد. الجزیره به نقل از منابع حقوقی گزارش داده که «نوف عبدالعزیز » و «میاء الزهرانی» دو فعالی هستند که مقامات سعودی بازداشت کرده اند.

حساب کاربری موسسه «القسط» که یک موسسه حقوق بشری مستقل و پیگیر وضعیت حقوق بشر در عربستان است نیز گزارش داده که دکتر نوف عبدالعزیز فعال و نویسنده سعودی روز چهارشنبه گذشته بعد از حمله نیروهای امنیتی به خانه اش بازداشت شده و به محل نامعلومی انتقال داده شده  و تا کنون با خانواده خود تماس نگرفته است.

نوف یکی از نویسندگان عربستانی در رسانه های این کشور و در روزنامه هایی مانند روزنامه السبق بوده و به عنوان تهیه کننده در چندین برنامه تلویزیونی هم فعالیت کرده و در راستای بازداشت های فعالان حقوق زنان در عربستان بازداشت شده است.

بر اساس این خبر میاء الزهرانی هم بعد از بازداشت نوف، خبر بازداشت او را رسانه ای کرده و به همین دلیل بازداشت شده است. میاء در فضای مجازی یادداشتی را منتشر کرده و اعلام کرده بود که نوف عبدالعزیز از او خواسته بود در صورت بازداشت شدنش به وسیله نیروهای امنیتی این گزارش را رسانه ای کند.

