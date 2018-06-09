سارق طلاجات منزل در بوشهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم عرب‌زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع چند مورد سرقت طلاجات در شهر بوشهر دستورات هوشیاری ویژه ای به یگان‌های انتظامی شهرستان ابلاغ شد.

وی افزود: نیمه‌های شب گشت خودرویی کلانتری ۱۱ در خیابان فنس به فردی که سعی می‌کرد در سایه تاریک درختان خود را پنهان کند مظنون و وی را دستگیر کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر خاطرنشان کرد: پس از ضد و نقیض‌گویی‌های متعدد فرد مظنون که خود را سعید معرفی کرده بود به کلانتری هدایت شد.

وی بیان کرد: در تحقیقات تکمیلی این متهم با هویت واقعی «م، ب» به چهار فقره سرقت طلاجات از منزل شهروندان در خیابان های عاشوری و باغ زهرا اعتراف کرد.

سرهنگ عرب‌زاده با بیان اینکه این متهم در سال گذشته نیز به اتهام چندین فقره سرقت طلاجات و حمل سلاح کمری دستگیر شده بود خاطرنشان کرد: در بازرسی از منزل این متهم مقادیر زیادی اموال مسروقه شامل طلا، لب تاپ، پمپ آب، سند مالکیت منزل ، دسته چک و.. کشف شد.