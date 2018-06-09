چهارمین نمایشگاه اقتصاد دانش بنیان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع تجاری‌سازی فناوری و ایجاد شرکت‌های زایشی مبتنی بر یافته‌ها و دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه، یکی از رویکردهای کلیدی حاکم بر دانشگاه‌های پیشرو دنیا است. از این رو و با توجه به فعالیت‌های انجام شده توسط فارغ‌التحصیلان و اساتید دانشگاه، جهت ثروت‌آفرینی و ایجاد شرکت‌های دانشی و فناور، چهارمین نمایشگاه «خانواده فناوری شریف و اقتصاد دانش بنیان»، ۲۲ تا ۲۴ آبان ماه امسال در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

ارائه دستاوردها و توانمندی های شرکت های برخواسته از دانشگاه شریف با تاکید بر محورهای سلامت، انرژی، محیط زیست، فناوری اطلاعات، نفت، حمل و نقل و صنعت از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه است.

دریافت اطلاعات بیشتر برای حضور در این نمایشگاه با مراجعه به آدرس اینترنتی http://stfp.sharif.ir ممکن شده است.