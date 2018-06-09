پوتین: ترامپ وعده بهبود رابطه با روسیه را عملی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه طی مصاحبه ای با شبکه ۱ تلویزیون روسیه اظهار داشت که انتظار دارم، «دونالد ترامپ» وعده انتخاباتی خود مبنی بر بهبود رابطه مسکو و واشنگتن را عملی کند.

پوتین گفت: ترامپ از وعده های خود در دوران انتخابات پیروی می کند. یکی از آن وعده ها بهبود روابط آمریکا و روسیه بوده است. من امیدوارم که این اتفاق بیفتد،و دستکم ما برای این موضوع آماده هستیم و فکر می کنم که توپ در زمین آمریکا است.

وی افزود: ما آماده هستیم تا روابط خود را با آمریکا تقویت کنیم و بهبود بخشیم. مسائل مختلفی در این موضوع دخیل هستند که از جمله آن ها جلسات دو جانبه میان رهبران دو کشور است.

رئیس جمهور روسیه در ادامه گفت: روابط میان رهبران باید مناسب باشد، اما این موضوع که رهبران برای کشورشان اهمیت دارند، را نمی شود رد کرد. در آمریکا یک نفر تصمیم می گیرد و آن می تواند رئیس جمهور باشد، هرچند که مورد انتقادات زیادی قرار گیرد. با این حال، یکی از چیزهایی که به آن اشاره کردم این است که ترامپ در حال اجرای وعده های انتخاباتی خود است.

پوتین با اشاره به احتمال دیدار با ترامپ گفت: من معتقدم چنین دیدارهایی علاوه براینکه ممکن است، مناسب نیز هست. من با رئیس جمهور آمریکا در حاشیه جلسات مختلف بین المللی دیدارهایی داشته ام اما فرصت بحث درخصوص بهبود رابطه روسیه و آمریکا وجود نداشته است. به طور کلی من این دیدار را مفید می دانم و اوضاع سیاسی داخلی آمریکا باید این دیدار را امکان پذیر کند.