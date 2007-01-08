به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "جابر بن حیان" به تهیه کنندگی محمدتقی انصاری و کارگردانی جواد افشار در 14 قسمت 45 دقیقه ای ساخته شده و ابراهیم علی برزی نویسندگی این مجموعه را بر عهده دارد. در "جابر بن حیان" بازیگرانی چون حسن جوهرچی، علیرام نورایی، سودابه بیضایی، حسن اسدی، انوشیروان ارجمند، عنایت شفیعی، حسین توشه، فرهاد بشارتی، علی جاویدفر، سعیده عرب، اصغر نیکخواه، محسن افشار، کریم اکبری مبارکه، بابک والی، اکبر عبدی، جعفر دهقان و زیبا بروفه به ایفای نقش پرداختند.

داستان این مجموعه با شروع خلافت عباسیان و به قدرت رسیدن منصور دوانیقی و دور تازه ای از سرکوب و خفقان علیه علویان آغاز می شود. در این شرایط با تدبیر امام جعفر صادق (ع) نهضت علمی شیعیان به صورت پنهانی به فعالیت خود ادامه می دهد و شاگردان آن حضرت در شهرهای مختلف به نشر علم و حقایق اسلام و سنت پیامبر می پردازند.

جابر بن حیان یکی از شاگردان برجسته آن حضرت در شاخه های مختلف علوم طبیعی از جایگاه ممتازی برخوردار است. زندگی علمی و پرفراز و نشیب این دانشمند و بررسی شرایط اجتماعی آن دوره تاریخی مضمون این سریال است. هجرت جابر بن حیان و ماجراهای این سفرها بستر داستانی این مجموعه تلویزیونی است.

همچنین برنامه "خانه دوست" از تولیدات گروه معارف شبکه سه به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد حسن زاده است که پخش آن در ایام محرم از اول بهمن ماه شروع می شود و نجم الدین شریعتی مجری آن است. محوریت برنامه دغدغه حقیقت جوانان است که به بررسی اندیشه و افکار شهید مطهری پیرامون مسئله عاشورا، امام حسین (ع) و انقلاب اسلامی می پردازد. "خانه دوست" در 26 قسمت 30 دقیقه ای تهیه شده است.

برنامه "شب و شور" هم به تهیه کنندگی و کارگردانی نوید محمودی و اجرای شهرام شکیبا و کامیار اسماعیلی با محوریت عاشورا در عرصه هنر (شعر، موسیقی، سینما، تئاتر، نقاشی، عکس و ...) در ایام محرم از شبکه سوم روی آنتن می رود. این برنامه شامل پلاتو، گفتگو با هنرمندان، شاعران، آهنگسازان و خوانندگانی است که آثار عاشورایی دارند. "شب و شور" در هشت قسمت 60 دقیقه ای تهیه می شود.

"انصارالحسین" عنوان دیگر برنامه شبکه سوم در ایام محرم است که به تهیه کنندگی و کارگردانی مصطفی پورحامدی تهیه می شود، محمد پورستار راوی آن است و ایرج رضایی گفتار متن را می گوید. هر قسمت این میان برنامه ضمن بازگویی مقتل 42 نفر از شهدای کربلا (حضرت عباس (ع)، حضرت علی اکبر (ع)، حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه، حر بن ریاحی، حضرت علی اصغر (ع) و ...) به صورت مختصر به زندگینامه آنان نیز می پردازد. این برنامه در 42 قسمت هشت دقیقه ای پخش می شود.

برنامه "پیام نینوا" از تولیدات گروه معارف شبکه سه به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی رضا موسوی است. محور اصلی برنامه بحث کارشناسی درباره خطبه های امام حسین در مسیر کربلا و واقع رخ داده است. این برنامه شامل وله، مداحی، بخشی از دعای عرفه و .... است. این برنامه در 13 قسمت 20 دقیقه ای در ایام محرم پخش می شود.

ویژه برنامه های عزاداری دهه اول محرم الحرام شامل سخنرانی مذهبی صحبگاهی در 30 قسمت 30 دقیقه ای، سخنرانی مذهبی بعد از اذان ظهر در 10 قسمت 30 دقیقه ای با سخنرانی حجت الاسلام انصاریان، حجت الاسلام دکتر رفیعی، حجت الاسلام سیداحمد خاتمی، حجت الاسلام نقویان، حجت الاسلام ثمری و ... مرثیه خوانی بعد از اذان مغرب در 10 قسمت 15 دقیقه ای، مرثیه خوانی شبانگاهی در 10 قسمت 15 دقیقه ای با مداحی محمد طاهری، سعید حدادیان، سیدمهدی میرداماد، حسین هوشیار، مهدی منصوری و ... می شود.

در روزهای تاسوعا و عاشورا دو ویژه برنامه 120 دقیقه ای در قالب میزگرد با حضور کارشناسان، شعرا و با مرثیه سرایی مداحان اهل بیت علیهم السلام درباره فلسفه و اهداف قیام عاشورا پخش می شود. همچنین عزاداری شهرستان ها برای ترویج فرهنگ عزاداری سنتی، قطعاتی از عزاداری مناطق مختلف کشور در آیتم های چند دقیقه ای پخش می شود.